Onze jogadores do Cuiabá contraíram gastroenterite viral antes da derrota por 3 a 0 para o CRB, neste domingo (27), em Maceió, pela 30ª rodada da Série B. O técnico Eduardo Barros revelou o problema de saúde coletivo em entrevista após a partida. Membros da comissão técnica, incluindo o próprio treinador, também apresentaram sintomas.

O técnico Eduardo Barros disse que ficou debilitado pela manhã, mas conseguiu se recuperar depois do almoço. O treinador, no entanto, evitou atribuir a derrota diretamente ao problema de saúde.

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— Não vai ser possível precisar o quanto esse quadro viral atrapalhou o desempenho dos nossos jogadores. Mas foi muito esquisita a forma como a gente não conseguia ter energia para se impor no jogo. Tivemos apenas lampejos, que obviamente são insuficientes para fazer um jogo desse calibre, em um confronto direto — disse o técnico.

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Derrota em confronto direto na Série B

O duelo tinha peso especial na tabela; as equipes entravam em campo separadas por apenas dois pontos, brigando pela parte de cima da classificação da Série B. O CRB venceu com gols de Danielzinho, Crystopher e Geovane.

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Com o resultado, o CRB chegou a 48 pontos e subiu à sétima colocação, a um ponto do Atlético-GO, que abre o G-6. O Cuiabá permaneceu na décima posição, com 43 pontos, vendo a distância para o grupo de acesso aumentar.

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CRB goleia Cuiabá no Estádio Rei Pelé

O time alagoano dominou o jogo desde os primeiros minutos. Aos cinco minutos, Crystopher acionou Hereda pela direita; o lateral cruzou rasteiro, e Danielzinho abriu o placar. O goleiro João Carlos fez defesas importantes ainda no primeiro tempo para evitar um placar ainda maior. O Cuiabá praticamente não ameaçou o gol de Vitor Caetano antes do intervalo.

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Na segunda etapa, o CRB ampliou logo aos quatro minutos. Mikael fez o pivô, acionou Crystopher, que acertou um chute colocado de fora da área, no ângulo. O Cuiabá chegou a criar algumas oportunidades em bolas cruzadas; Vinícius Peixoto e Wesley Dias tiveram finalizações defendidas. Aos 30 minutos, Geovane recebeu de Crystopher e acertou o canto para fechar o placar em 3 a 0.

O resultado foi a derrota mais elástica do Cuiabá na Série B 2026 e a primeira vez que a equipe sofreu três gols na competição. O próximo compromisso do time mato-grossense é neste sábado (3), contra a Ponte Preta, lanterna da Série B, às 16h (horário de Mato Grosso), na Arena Pantanal, pela 31ª rodada.

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