Governo proíbe bets no Brasil: veja passo a passo para resgatar seu saldo
Governo proíbe bets no Brasil; saiba como resgatar seu dinheiro
O cenário das apostas esportivas no Brasil passou por uma reviravolta histórica. O governo federal publicou uma Medida Provisória (MP) que proíbe a exploração e a propaganda de bets e jogos online em todo o território nacional, tanto em ambientes virtuais quanto físicos. A determinação atinge inclusive autorizações estaduais e do Distrito Federal, mantendo válidas apenas modalidades de loterias já previstas em lei, como a Mega-Sena.
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Com a publicação do texto, as operadoras que atuavam legalmente estão proibidas de receber novos aportes financeiros e de veicular qualquer tipo de anúncio. O governo justificou a decisão por razões de saúde pública e custos sociais do jogo patológico, informando que não haverá pagamento de indenizações ou ressarcimento de outorgas às empresas. Para orientar os torcedores e apostadores, o Lance! preparou um guia no formato FAQ com todas as respostas e prazos sobre como resgatar seus saldos.
Tire suas dúvidas e saiba o que fazer
1. O que devo fazer para não perder meu dinheiro nas bets?
A recomendação principal das autoridades é realizar a retirada voluntária do saldo diretamente nos sites ou aplicativos até o dia 5 de outubro, às 23h59. Acesse a sua conta na plataforma habitual e solicite o resgate via Pix ou transferência bancária antes do encerramento das operações.
2. O que acontece se eu não sacar meu dinheiro até o dia 5 de outubro?
No dia 6 de outubro, os sites e aplicativos autorizados serão tirados do ar. Caso você não solicite o resgate a tempo, as empresas repassarão os dados de saldos remanescentes vinculados ao seu CPF para as instituições financeiras entre os dias 7 e 8 de outubro.
Os bancos realizarão a devolução direta entre os dias 9 e 14 de outubro. Caso o valor não possa ser pago pelos bancos por inconsistência de dados, os recursos serão transferidos para a Caixa Econômica Federal, que assumirá o pagamento das restituições a partir do dia 14 de outubro.
3. Ainda posso fazer novos depósitos ou apostar?
Não. A proibição para novos aportes e apostas passou a valer no momento exato da publicação da Medida Provisória. As plataformas deixam de aceitar palpites a partir de agora e devem focar exclusivamente na liquidação de bilhetes abertos e na devolução de valores.
4. Como fica a publicidade e os patrocínios no futebol?
A MP veda qualquer ação promocional de bets a partir do dia 25 de setembro. Até o dia 5 de outubro, as operadoras e clubes devem remover voluntariamente marcas de apostas de uniformes, placas de publicidade, mídias digitais e peças promocionais físicas.
5. Haverá punição para quem tentar operar ilegalmente?
Sim. Além de multas administrativas que podem chegar a R$ 2 bilhões para empresas, o Executivo enviou ao Congresso Nacional um Projeto de Lei que criminaliza a prática. A proposta prevê penas de 2 a 6 anos de reclusão, mais multa, para quem explorar apostas sem autorização, divulgar ofertas ou captar apostadores, com agravantes para casos envolvendo menores de idade.
Calendário oficial de encerramento das Bets no Brasil
- 25 de setembro: Publicação da MP. Proibição imediata de novos depósitos e vetada qualquer propaganda de bets.
- Até 5 de outubro (23h59): Prazo final para o apostador realizar o saque voluntário nas plataformas. Período para remoção de patrocínios de camisa e publicidades.
- 6 de outubro: Todos os sites e aplicativos de apostas esportivas e jogos online saem do ar.
- 7 e 8 de outubro: Empresas enviam relatórios de saldos remanescentes por CPF para as instituições financeiras.
- 9 a 14 de outubro: Bancos realizam a devolução automática dos valores aos apostadores.
- A partir de 14 de outubro: A Caixa Econômica Federal assume os pagamentos não concluídos pelas instituições bancárias.
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