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Ministério do Esporte convoca clubes e federações para reunião após proibição das bets

Ofício pede que CBF promova encontro com clubes e federações nesta terça em Brasília

PorVicente SedaRio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 11:54
Atualizado há 0 minutos
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Fachada do Ministério do Esporte
Ministério do Esporte pediu à CBF que convoque clubes e federações para reunião nesta terça (Foto: Divulgação)

O Ministério do Esporte enviou ofício para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando que convide clubes e federações filiadas para uma reunião na sede do órgão em Brasília nesta terça-feira, às 15h. O convite ocorre na esteira da proibição das casas de aposta no Brasil com a Medida Provisória (MP) anunciada na última sexta-feira.

O ofício enviado à entidade coloca como tema central do encontro o "fortalecimento dos clubes e do futebol brasileiro, buscando promover o diálogo inicial e a construção conjunta de iniciativas voltadas ao desenvolvimento e ao fortalecimento do futebol nacional em suas diferentes dimensões".

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Após confirmação da proibição das bets, que já vinha sendo alardeada, clubes como o Flamengo contestaram, entre outras coisas, a falta de debate para a adoção da medida e o impacto que a proibição imediata traria. Antes mesmo da proibição, os clubes chegaram a se reunir e emitir um manifesto conjunto com o título "fim do futebol brasileiro" após uma reunião na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), da qual também participaram representantes das bets e de clubes de outros estados de forma remota.

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CBF recebeu ofício convocando clubes e federações para reunião no Ministério do Esporte nesta terça (Reprodução)
CBF recebeu ofício convocando clubes e federações para reunião no Ministério do Esporte nesta terça (Reprodução)

Confira a íntegra do ofício enviado pelo Ministério do Esporte à CBF:

"Ao Senhor

SAMIR XAUD

Presidente da Confederação Brasileira de Futebol - CBF
Av. Luís Carlos Prestes, 130. Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ
CEP 22775-055

Assunto: Reunião com clubes e Federações Estaduais de Futebol.

Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio deste, solicitar a essa Confederação Brasileira de Futebol – CBF, na condição de entidade máxima de administração do futebol brasileiro, que promova convite aos clubes participantes das Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, bem como à s Federações Estaduais de Futebol, para participarem de reunião a ser realizada no Gabinete do Ministro do Esporte, 7º Andar do Bloco A da Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF, em 29 de setembro de 2026 (terça-feira), às 15h.

2. O encontro terá como tema central o fortalecimento dos clubes e do futebol brasileiro, buscando promover o diálogo institucional e a construção conjunta de iniciativas voltadas ao desenvolvimento e ao fortalecimento do futebol nacional em suas diferentes dimensões.

3. Nesse sentido, considerando a relevância da CBF na articulação e representação do futebol brasileiro, contamos com a colaboração dessa Confederação para a mobilização e convite às entidades e clubes acima mencionados, de modo a possibilitar uma ampla participação no encontro.

4. Agradeço, desde já, a atenção e a colaboração dessa Confederação, colocando o Ministério do Esporte à disposição para o diálogo e para a construção conjunta de medidas que contribuam para o fortalecimento do futebol brasileiro.

Atenciosamente,

PAULO HENRIQUE PERNA CORDEIRO

Ministro de Estado do Esporte".

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