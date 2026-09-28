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Rescisão de Enzo Díaz e Cédric vira impasse no São Paulo

Tricolor busca resolver dificuldades até o fim desta temporada

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
28/09/2026 12:05
Supervisionado porAndré Carbone,
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Enzo Díaz não usa mais as dependências do clube (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Enzo Díaz não usa mais as dependências do clube (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

As tentativas do São Paulo de rescindir os contratos dos laterais Cédric Soares e Enzo Díaz travaram e se tornaram um problema para o clube resolver nos bastidores em meio à crise institucional. A informação foi confirmada pela ESPN.

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Cédric e Enzo Díaz vivem novela de rescisão

Longe do planejamento da comissão técnica de Dorival Júnior, Cédric Soares e Enzo Díaz treinam separados do restante do elenco profissional. A situação deve permanecer assim até o final da temporada. A preocupação do São Paulo é que o impasse no acerto para a rescisão se prolongue e alcance o calendário da temporada de 2027, o que poderia causar grande impacto no orçamento do ano seguinte. Cédric tem um salário mensal de R$ 300 mil, enquanto o lateral-esquerdo recebe R$ 350 mil.

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São Paulo e Enzo Díaz tentaram firmar um acordo para pagamento de salários e imagens, com novos valores e luvas. No entanto, o jogador bateu o pé, afirmando que não deseja permanecer no Tricolor e não utiliza mais as dependências do clube para treinar e se cuidar até que apareça uma boa proposta. Enzo Díaz, inclusive, sequer está no Brasil. O argentino permaneceu em seu país e, segundo pessoas ouvidas pela reportagem, não sinalizou intenção de retornar para se reapresentar ao clube.

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O cenário de Cédric não é muito diferente de seu companheiro de equipe. O português foi procurado pelo clube para assinar uma rescisão devido ao baixo rendimento e alto custo ao Tricolor. No entanto, a proposta não agradou ao lateral-direito, que não firmou nenhum rompimento de contrato e também treina afastado do elenco.

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O contrato de Cédric Soares com o São Paulo é válido até o fim de 2027, enquanto o vínculo de Enzo Díaz é ainda mais longo e termina somente no final de 2028. Na atual temporada, o português, de 35 anos, disputou 16 partidas pelo Tricolor e não registrou gols ou assistências. O argentino, por sua vez, tem 30 anos e entrou em campo 24 vezes em 2026, com uma assistência.

Cédric Soares durante São Paulo x Juventude em maio de 2026 (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Cédric Soares durante São Paulo x Juventude em maio de 2026 (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Próximos jogos do São Paulo

O São Paulo volta a campo na sexta-feira (2), contra o Santos, às 20h (de Brasília), pelo Brasileirão, como mandante, em jogo atrasado da 21ª rodada. Depois, o Tricolor visita o Cruzeiro no dia 7 de outubro, às 21h30 (de Brasília).

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