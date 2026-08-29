Morre Marcos Penido, jornalista que cobriu nove Copas do Mundo Jornalista teve passagem de 32 anos por O Globo

O jornalismo esportivo brasileiro perdeu neste sábado (29) um de seus profissionais mais respeitados. Marcos Penido morreu aos 74 anos, no Rio de Janeiro, após um quadro de insuficiência cardíaca. Conhecido no meio jornalístico como "Penidão", ele construiu uma carreira de mais de quatro décadas e ficou marcado pela cobertura de futebol.

Penido trabalhou durante 32 anos no jornal O Globo, entre 1983 e 2015. Antes disso, passou pelo Jornal do Brasil, onde começou a ganhar destaque na cobertura esportiva. Ao longo da carreira, acompanhou nove Copas do Mundo consecutivas, entre 1982 e 2014, e conquistou dois Prêmios Esso.

continua após a publicidade

O jornalista deixa a esposa, Rita, e dois enteados. Até o momento, a família não divulgou informações sobre o velório e o sepultamento.

🎲 SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO!

Marcos Penido ao lado do seu cachorro (Foto: Reprodução/Acervo)

Carreira de Marcos Penido

Marcos Penido iniciou a carreira no jornalismo em 1979 e se especializou na cobertura esportiva, especialmente do futebol. Durante sua trajetória, acompanhou de perto os principais clubes do Rio de Janeiro, como Botafogo, Flamengo e Fluminense.

Seu primeiro grande reconhecimento veio pela cobertura da Copa do Mundo de 1982, disputada na Espanha. O trabalho realizado pelo jornalista lhe rendeu o Prêmio Esso de 1983, quando ainda estava no Jornal do Brasil.

continua após a publicidade

Pouco depois, Penido chegou ao O Globo, onde permaneceu por mais de três décadas. No período, acompanhou diferentes gerações do futebol brasileiro e internacional.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jornalista conquistou dois Prêmios Esso

Marcos Penido recebeu seu segundo Prêmio Esso em 1994, novamente pelo trabalho desenvolvido na área esportiva.

Desta vez, o reconhecimento veio por uma investigação que revelou um esquema de manipulação de resultados envolvendo a arbitragem do futebol carioca. A reportagem, publicada por O Globo, expôs uma articulação de árbitros que pretendiam interferir em partidas do Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

Penido integrou a equipe responsável pela investigação ao lado de César Seabra, Eduardo Tchao, Paulo Júlio Clement, Antônio Roberto Arruda e Gustavo Poli. O grupo recebeu o Prêmio Esso de Informação Esportiva.

Penido cobriu nove Copas do Mundo

Um dos principais feitos da carreira de Marcos Penido foi ter participado de nove edições consecutivas da Copa do Mundo.

A sequência começou em 1982, na Espanha, e terminou em 2014, no Brasil. Durante mais de três décadas, o jornalista acompanhou diferentes momentos do futebol mundial e as transformações da imprensa esportiva.

continua após a publicidade

A primeira Copa também marcou um dos momentos mais importantes de sua carreira, com a conquista do primeiro Prêmio Esso pelo trabalho realizado durante o Mundial.

Relação com o Botafogo

Torcedor do Botafogo, Marcos Penido também construiu uma relação especial com o clube ao longo de sua trajetória profissional.

Em 1995, o jornalista foi responsável pela cobertura diária do Alvinegro durante a campanha que terminou com o título do Campeonato Brasileiro. Naquele ano, acompanhou de perto o time comandado por Paulo Autuori e liderado por jogadores como Túlio Maravilha e Donizete.

continua após a publicidade

Apesar da paixão pelo clube, Penido defendia a necessidade de separar a preferência pessoal do exercício profissional. Para ele, o jornalista deveria priorizar a informação e manter a imparcialidade na cobertura. Além da atuação nas redações, Penido também teve participação na representação dos profissionais da imprensa esportiva.

Em 2014, foi eleito presidente da Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro (ACERJ), com 131 votos, para um mandato de três anos.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.