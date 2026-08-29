Cruzeiro goleia no Mineiro Sub-20 com hat-trick de Rhuan Gabriel
Os Crias da Toca golearam pelo Campeonato Mineiro Sub-20
O Cruzeiro venceu o Social, de Coronel Fabriciano, por 7 a 0, na manhã deste sábado (29), pelo Campeonato Mineiro Sub-20. Camisa 10 da equipe, Rhuan Gabriel marcou três gols na goleada pelo Decagonal Final. Rayan Lelis, Pietro, Guilherme e André completaram o placar na Toca da Raposa II.
Mesmo em casa, os Crias da Toca demoraram a engrenar na partida. O primeiro gol saiu aos 44 do primeiro tempo, com Rayan Lelis cabeceando.
Na segunda etapa, o domínio também demorou, mas começou aos 15 minutos, com Rhuan Gabriel marcando dentro da área. Depois, o camisa 10 finalizou de longe, e Pietro aproveitou o rebote.
Instantes depois, Rhuan Gabriel fez o quarto e o quinto gols, completando seu hat-trick. Aos 37, Guilherme marcou o seu. Aos 39, André definiu o resultado.
O Cruzeiro tem 10 pontos e ocupa a quarta posição do Decagonal Final do Campeonato Mineiro. Na próxima rodada, a equipe comandada por Pedro Duarte enfrenta o Coimbra, em 12 de setembro, às 10h (de Brasília), na Toca da Raposa II.
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Hat trick e artilharia de Rhuan Gabriel
Com o hat-trick, Rhuan chegou a dez gols no Estadual e se isolou ainda mais na artilharia da competição. O desempenho reforça a boa temporada do atacante, que também teve papel de destaque na campanha do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Sub-20. Na competição nacional, foram 12 gols e duas assistências, totalizando 14 participações diretas em gols em apenas 13 partidas. Números que colocam Rhuan entre os principais nomes ofensivos da equipe celeste na categoria.
O bom rendimento na base já fez com que o atacante ganhasse espaço na rotina do elenco principal. Rhuan vinha participando de treinamentos com os profissionais do Cruzeiro, embora ainda não tenha recebido minutos pela equipe principal nesta temporada.
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