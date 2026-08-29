Brasileirão Feminino: onde assistir aos jogos das quartas de final neste sábado (29) Os dois primeiros confrontos de ida das quartas de final ocorrem neste sábado

O mata-mata do Brasileirão Feminino começa neste sábado (29), com duas partidas abrindo a disputa pelas quartas de final da competição. Flamengo x Ferroviária e Grêmio x São Paulo entram em campo pelo jogo de ida, em confrontos que colocam frente a frente equipes com campanhas diferentes na primeira fase e objetivos distintos na busca por uma vaga na semifinal.

No Rio de Janeiro, o Flamengo recebe a Ferroviária, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. Já em Caxias do Sul, Grêmio e São Paulo medem forças no Estádio Alfredo Jaconi, também às 16h30. Os dois duelos terão transmissão ao vivo do SporTV.

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Onde assistir aos jogos deste sábado no Brasileirão Feminino

As duas partidas que abrem as quartas de final do Brasileirão Feminino serão disputadas neste sábado (29), às 16h30 (de Brasília), e terão transmissão ao vivo pelo SporTV.

Flamengo x Ferroviária Data: sábado, 29 de agosto

Horário: 16h30

Local: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: SporTV e Globo (em algumas regiões)

e (em algumas regiões) Grêmio x São Paulo Data: sábado, 29 de agosto

Horário: 16h30

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Onde assistir: SporTV

Flamengo x Ferroviária

O Flamengo chega às quartas de final embalado pela goleada por 4 a 1 sobre o Atlético-MG na última rodada da primeira fase. A partida também foi disputada no Estádio Luso-Brasileiro.

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Djeni foi o grande destaque da vitória, com dois gols. Kaylane marcou ainda no primeiro tempo, enquanto Fernandinha completou o placar na etapa final.

A equipe rubro-negra terminou a primeira fase na quinta colocação, com 30 pontos, e agora terá pela frente justamente a equipe que ficou uma posição acima na tabela.

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Do outro lado, a Ferroviária encerrou a primeira fase na quarta posição, com 31 pontos, e chega ao mata-mata com uma importante sequência invicta no Brasileirão. A equipe não perde na competição desde abril.

Por ter realizado campanha superior à do Flamengo, a Ferroviária terá o direito de disputar o segundo jogo das quartas de final em casa, em Araraquara. Assim, o Rubro-Negro precisa buscar um resultado positivo como mandante para levar vantagem para a partida decisiva.

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Grêmio x São Paulo

O Grêmio chega às quartas de final após terminar a primeira fase na oitava colocação, com 27 pontos. Em 17 rodadas, as Gurias Gremistas conquistaram oito vitórias, três empates e seis derrotas, com 23 gols marcados e 16 sofridos.

Agora, a equipe comandada por Jéssica Lima terá pela frente o melhor time da primeira fase e conta com o apoio da torcida no Alfredo Jaconi para tentar construir uma vantagem no primeiro confronto.

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A principal esperança ofensiva do Grêmio é Camila Pini, artilheira da equipe no Brasileirão Feminino, com quatro gols marcados na competição.

Do outro lado, o São Paulo chega ao mata-mata como dono da melhor campanha da primeira fase. O Tricolor Paulista somou 41 pontos, com 13 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas. A equipe marcou 31 gols e sofreu somente 11.

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Comandado por Thiago Viana, o São Paulo terá a vantagem de decidir a vaga em casa e busca voltar à final do Campeonato Brasileiro Feminino após conquistar o vice-campeonato em 2024.

As quartas de final são disputadas em dois jogos. Caso haja empate no placar agregado após as duas partidas, a classificação para a semifinal será decidida nos pênaltis. A partir desta fase, os confrontos também contam com o auxílio do VAR.

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São Paulo x Grêmio se enfrentam nas quartas de final do Brasileirão Feminino (Foto: Rebeca Reis/CBF)

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