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Com Fred, Fluminense vence Bangu de Thiago Neves no Cariocão Sub-20

O Tricolor superou o Bangu com gol no final do jogo

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 12:24
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Fred e Thiago Neves juntos abraçados
Fred e Thiago Neves se encontram em duelo no Cariocão Sub-20 (Foto: Leonardo Brasil/FFC)

O Fluminense venceu o Bangu por 2 a 1 neste sábado (29), no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, pela quarta rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca Sub-20, em um duelo especial entre dois treinadores que foram ídolos do Tricolor como jogadores. À frente das equipes, Fred levou a melhor sobre Thiago Neves, em uma partida na qual o Fluminense abriu o placar no primeiro tempo, sofreu o empate na etapa final, mas garantiu a vitória nos minutos finais, com Bernardo André.

O resultado mantém o Fluminense invicto na competição e coloca a equipe na segunda colocação da Taça Guanabara, com 10 pontos. São três vitórias e um empate em quatro partidas. O Flamengo lidera a competição, com 12 pontos.

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Fluminense abre vantagem no primeiro tempo

O Tricolor começou melhor e conseguiu transformar a superioridade em gol aos 13 minutos do primeiro tempo. Paulinho, camisa 8 do Fluminense, balançou as redes e colocou a equipe de Fred em vantagem.

Depois do gol, o Bangu passou a correr atrás do resultado e tentou equilibrar a partida. O Alvirrubro conseguiu resistir à pressão tricolor e levou a disputa para o segundo tempo ainda com chances de buscar o empate.

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Bangu reage, mas Fluminense marca no fim

A equipe comandada por Thiago Neves conseguiu deixar tudo igual aos 27 minutos do segundo tempo. João Martins marcou para o Bangu e recolocou o time na disputa pelos três pontos.

O empate aumentou a tensão na reta final da partida, mas o Fluminense conseguiu voltar à frente pouco depois. Bernardo André marcou de cabeça após uma ajeitada também pelo alto e garantiu a vitória tricolor.

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O lance, no entanto, gerou muita reclamação por parte dos jogadores e da comissão técnica do Bangu. O goleiro alvirrubro chegou a fazer a defesa, mas o árbitro entendeu que a bola havia ultrapassado a linha do gol antes de ser retirada. A decisão foi mantida, e o Fluminense confirmou o triunfo por 2 a 1.

Com os três pontos, o Fluminense chegou aos 10 pontos e ocupa a segunda posição da Taça Guanabara. O time permanece invicto após quatro rodadas e segue próximo do Flamengo, que lidera com 12.

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O Bangu, por sua vez, permanece com um ponto na competição (com um jogo a menos) e está na parte inferior da tabela. O resultado mantém o Alvirrubro em busca de uma reação no Estadual.

Paulinho do Fluminense comemorando de braços abertos
Paulinho comemorando após marcar o primeiro gol do FLuminense (Foto: Leonardo Brasil/FFC)

Parceria de Fred e Thiago Neves no Fluminense

Antes de iniciarem as trajetórias como treinadores, Fred e Thiago Neves dividiram momentos importantes dentro de campo pelo Fluminense. O principal deles aconteceu em 2012, quando foram peças fundamentais de uma equipe que conquistou o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro sob o comando de Abel Braga.

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Fred já era capitão e principal referência ofensiva do time. O atacante terminou o Brasileirão como artilheiro, com 20 gols, e foi decisivo na partida que confirmou matematicamente o tetracampeonato, ao marcar duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras.

Thiago Neves havia retornado ao Fluminense naquela temporada e também teve papel importante na campanha. Responsável pela criação no meio-campo, o camisa 10 participou diretamente de gols ao longo da competição e voltou a formar uma parceria de destaque com Fred no setor ofensivo.

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Fred apertando a mão de thiago neves
Fred e Thiago Neves se encontram em duelo no Cariocão Sub-20 (Foto: Leonardo Brasil/FFC)

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