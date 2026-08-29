Fluminense visita Athletico-PR em cenário oposto ao de 2024 Times voltam a se enfrentar na Arena da Baixada após quase dois anos

O Fluminense volta à Arena da Baixada neste domingo (30), às 11h (de Brasília), para enfrentar o Athletico-PR pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quase dois anos depois do último encontro entre as equipes no estádio, o reencontro acontece em um cenário completamente diferente. Se em 2024 os clubes brigavam contra o rebaixamento, desta vez Tricolor e Furacão fazem um confronto direto na parte de cima da tabela, ambos dentro do G4.

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A última partida entre as equipes na Arena da Baixada aconteceu em 1º de dezembro de 2024, pela 36ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o momento era de extrema pressão para os dois lados, que tentavam escapar da zona de rebaixamento nas últimas rodadas da competição.

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Empate em 2024 teve peso decisivo para os dois clubes

O Athletico-PR começou melhor e abriu o placar logo aos dois minutos, com Lucas Belezi. O Fluminense teve a oportunidade de responder ainda no primeiro tempo, quando sofreu um pênalti. Jhon Arias, porém, desperdiçou a cobrança aos 38 minutos.

O colombiano teria uma nova oportunidade na segunda etapa e, desta vez, não desperdiçou. Aos 65 minutos, Arias marcou o gol de empate, garantindo o 1 a 1 no confronto.

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O ponto conquistado em Curitiba acabou sendo importante para a reação do Fluminense na reta final daquele campeonato. Depois do empate, o Tricolor venceu os dois jogos seguintes, contra Cuiabá e Palmeiras, e conseguiu escapar do rebaixamento.

Para o Athletico-PR, o desfecho foi completamente diferente. O Furacão não venceu nenhuma das duas últimas partidas da competição e terminou rebaixado para a Série B ao fim da temporada.

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Jhon Árias comemorando gol de empate na Arena da Baixada (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Fluminense busca vantagem em confronto direto pelo G4

O Fluminense aparece logo atrás do adversário na classificação. O Tricolor é o quarto colocado, com 41 pontos, e chega ao duelo depois de vencer o Remo por 2 a 1, no Maracanã.

Além da diferença de apenas três pontos entre as equipes, o confronto pode provocar mudanças importantes na parte de cima da tabela. Em caso de vitória, o Athletico-PR pode assumir a segunda colocação, dependendo do resultado do Flamengo contra o Botafogo.

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O reencontro, portanto, ganhou um significado completamente diferente daquele de 2024. Naquela ocasião, um empate ajudou o Fluminense na luta pela permanência e antecedeu o rebaixamento do Athletico. Agora, os dois times entram em campo buscando consolidar suas posições entre os melhores do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense ainda divide sua temporada com a Libertadores, competição na qual está nas quartas de final após eliminar o Independiente Rivadavia nos pênaltis. O Tricolor enfrentará o Platense na próxima fase. Na Copa do Brasil, porém, a equipe foi eliminada pelo Vasco.

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Athletico-PR retorna à elite com campanha surpreendente

Depois de disputar a Série B em 2025, o Athletico-PR voltou à primeira divisão e vem fazendo uma campanha de destaque. O Furacão ocupa atualmente a terceira colocação, com 44 pontos, e chega ao confronto após vencer o Botafogo por 3 a 2, no Rio de Janeiro.

Um dos principais destaques da campanha é Kevin Viveros. O atacante soma 16 gols no Brasileirão e aparece como artilheiro da competição até a 25ª rodada.

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O clube paranaense também encerrou sua participação na Copa do Brasil após ser eliminado pelo Vitória. Com isso, o Brasileirão passou a ser o principal foco da equipe na sequência da temporada.

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