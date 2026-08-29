Fluminense visita Athletico-PR em cenário oposto ao de 2024
Times voltam a se enfrentar na Arena da Baixada após quase dois anos
O Fluminense volta à Arena da Baixada neste domingo (30), às 11h (de Brasília), para enfrentar o Athletico-PR pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quase dois anos depois do último encontro entre as equipes no estádio, o reencontro acontece em um cenário completamente diferente. Se em 2024 os clubes brigavam contra o rebaixamento, desta vez Tricolor e Furacão fazem um confronto direto na parte de cima da tabela, ambos dentro do G4.
➡️Athletico-PR x Fluminense: onde assistir ao jogo do Brasileirão
A última partida entre as equipes na Arena da Baixada aconteceu em 1º de dezembro de 2024, pela 36ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o momento era de extrema pressão para os dois lados, que tentavam escapar da zona de rebaixamento nas últimas rodadas da competição.
Empate em 2024 teve peso decisivo para os dois clubes
O Athletico-PR começou melhor e abriu o placar logo aos dois minutos, com Lucas Belezi. O Fluminense teve a oportunidade de responder ainda no primeiro tempo, quando sofreu um pênalti. Jhon Arias, porém, desperdiçou a cobrança aos 38 minutos.
O colombiano teria uma nova oportunidade na segunda etapa e, desta vez, não desperdiçou. Aos 65 minutos, Arias marcou o gol de empate, garantindo o 1 a 1 no confronto.
O ponto conquistado em Curitiba acabou sendo importante para a reação do Fluminense na reta final daquele campeonato. Depois do empate, o Tricolor venceu os dois jogos seguintes, contra Cuiabá e Palmeiras, e conseguiu escapar do rebaixamento.
Para o Athletico-PR, o desfecho foi completamente diferente. O Furacão não venceu nenhuma das duas últimas partidas da competição e terminou rebaixado para a Série B ao fim da temporada.
📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Fluminense busca vantagem em confronto direto pelo G4
O Fluminense aparece logo atrás do adversário na classificação. O Tricolor é o quarto colocado, com 41 pontos, e chega ao duelo depois de vencer o Remo por 2 a 1, no Maracanã.
Além da diferença de apenas três pontos entre as equipes, o confronto pode provocar mudanças importantes na parte de cima da tabela. Em caso de vitória, o Athletico-PR pode assumir a segunda colocação, dependendo do resultado do Flamengo contra o Botafogo.
O reencontro, portanto, ganhou um significado completamente diferente daquele de 2024. Naquela ocasião, um empate ajudou o Fluminense na luta pela permanência e antecedeu o rebaixamento do Athletico. Agora, os dois times entram em campo buscando consolidar suas posições entre os melhores do Campeonato Brasileiro.
O Fluminense ainda divide sua temporada com a Libertadores, competição na qual está nas quartas de final após eliminar o Independiente Rivadavia nos pênaltis. O Tricolor enfrentará o Platense na próxima fase. Na Copa do Brasil, porém, a equipe foi eliminada pelo Vasco.
Athletico-PR retorna à elite com campanha surpreendente
Depois de disputar a Série B em 2025, o Athletico-PR voltou à primeira divisão e vem fazendo uma campanha de destaque. O Furacão ocupa atualmente a terceira colocação, com 44 pontos, e chega ao confronto após vencer o Botafogo por 3 a 2, no Rio de Janeiro.
Um dos principais destaques da campanha é Kevin Viveros. O atacante soma 16 gols no Brasileirão e aparece como artilheiro da competição até a 25ª rodada.
O clube paranaense também encerrou sua participação na Copa do Brasil após ser eliminado pelo Vitória. Com isso, o Brasileirão passou a ser o principal foco da equipe na sequência da temporada.
Para acompanhar as notícias do Fluminense, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fluminense
Com Fred, Fluminense vence Bangu de Thiago Neves no Cariocão Sub-20Há 3 horas
Onde Assistir
Athletico-PR x Fluminense: onde assistir ao jogo do BrasileirãoHá 5 horas
Fluminense
Martinelli explica virada de chave do Fluminense com Marcão: 'Todo mundo conhecia'Há 7 horas
Fluminense
Ídolos em lados opostos: Fred e Thiago Neves se enfrentam em Fluminense x BanguHá 9 horas
Fluminense
Fluminense: especialista detalha complicação de John Kennedy e recuperaçãoHá 21 horas
Fluminense
John Kennedy tem complicação pós-cirurgia e volta ao hospitalHá 1 dia
Mais LANCE!