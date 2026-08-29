Com Neymar, Santos divulga lista de relacionados para encarar o Corinthians Mesmo após susto no último jogo do Peixe, Lucas Veríssimo volta a ser relacionado e deve ser titular; Menino da Vila vira desfalque após acerto com clube italiano

Com Neymar entre os relacionados, o Santos finalizou a preparação para enfrentar o Corinthians, neste domingo (30), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, é fundamental para o Peixe pontuar e se distanciar da zona de rebaixamento.

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Além do camisa 10, o zagueiro Lucas Veríssimo também foi confirmado na lista e deve ser titular. O defensor, que retornou de lesão contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, chegou a preocupar a comissão técnica ao pedir substituição durante o clássico. No entanto, após reavaliação médica, o atleta não teve lesão constatada e foi liberado para o confronto.

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Por outro lado, uma ausência para o clássico é a do Menino da Vila, Robinho Jr., que foi emprestado para o Genoa, da Itália, até o fim da temporada europeia. O jovem atacante já se encontra em solo italiano e a expectativa é de que o brasileiro inicie os treinos no novo clube na próxima semana.

A provável escalação do Santos para encarar o Corinthians tem: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Barreal; Neymar e Gabigol.

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Relacionado do Santos para o jogo contra o Corinthians - (Foto: divulgação / Santos FC)

Santos tenta quebrar tabu no clássico

Após o revés diante do Palmeiras no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Santos já virou a chave para o Campeonato Brasileiro. O Peixe visita o Corinthians neste domingo (30). Em meio a uma sequência incômoda nos clássicos, a equipe tenta encerrar um tabu desconfortável na temporada: ainda não venceu nenhum rival paulista em 2026, somando quatro empates e três derrotas.

O técnico Cuca admitiu que o momento é delicado, mas cobrou foco no duelo pela competição nacional. A situação do Alvinegro na tabela exige atenção: o time ocupa a 14ª colocação, com 26 pontos, apenas dois à frente do Mirassol, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

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— Focar no Brasileiro. Domingo (30) é o Corinthians, outro grande adversário, nos remontar, juntar forças um do outro, de onde a gente puder, de todas as formas. O momento vai ser duro — afirmou o Cuca em entrevista coletiva após o clássico contra o Palmeiras.

Números do Peixe em clássicos no ano de 2026 (Dados: Sofascore)

7 jogos; 0V-4E-3D; 19% de aproveitamento; 4 gols marcados; 10 gols sofridos.

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