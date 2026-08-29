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Atlético está escalado com time alternativo para enfrentar o Vitória pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado às 18h30 na Arena MRV

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
29/08/2026 17:33
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Vestiário pronto contra o Vitória (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Vestiário pronto contra o Vitória (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético está escalado para enfrentar o Vitória em jogo da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado (29) às 18h30 na Arena MRV.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Atlético está escalado para enfrentar o Vitória em jogo da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado (29) às 18h30 na Arena MRV.

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O técnico Eduardo Domínguez optou por escalar uma equipe mista para o duelo, já pensando na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. O treinador decidiu preservar alguns dos principais jogadores do elenco, como Renan Lodi, Maycon, Fred, Bernard e Cassierra.

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Dessa forma, o Galo vai a campo com Gabriel Delfim; Preciado, Natanael, Vitão e Pascini; Tomás Pérez, Cissé, Alexsander e Reinier; Alan Minda e Thiago Borbas.

Como chegam as equipes?

O Atlético chega para o confronto após empatar por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (1º), na Arena MRV, pelo duelo decisivo por uma vaga na semifinal.

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No Campeonato Brasileiro, o Galo ocupa a 9ª colocação, com 33 pontos conquistados.

Já o Vitória chega ao confronto após ser derrotado por 1 a 0 pelo Vasco, também pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (2), no Barradão, pelo duelo de volta.

No Brasileirão, o Vitória ocupa a 12ª posição, com 29 pontos.

Confira a arbitragem e as escalações de Atlético-MG x Vitória

Atlético-MG x Vitória
25° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 28 de Agosto, às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Edina Alves Batista (SP)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
📺 VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

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⚽ ESCALAÇÕES

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Preciado, Natanael, Vitão e Pascini; Tomás Pérez, Cissé, Alexsander e Reinier; Alan Minda e Thiago Borbas.

 Vitória (Técnico: Jair Ventura)
 Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Jemerson; Caíque, Martínez; Pochettino; Tarzia, Marinho e Alex Bruno.

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Vestiário pronto contra o Vitória (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Vestiário pronto contra o Vitória (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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