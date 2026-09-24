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NFL consegue máquina a tempo e inicia troca de gramado do Maracanã

Liga de futebol americano consegue máquina que permite substituição em poucos dias

PorVicente SedaRio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 12:43
Atualizado há 1 minutos
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Gramado do Maracanã, estádio em que jogam Flamengo e Fluminense
Gramado do Maracanã serã trocado pela NFL (Lucas Bayer)

O gramado do Maracanã vem sendo alvo de críticas recorrentes há algumas semanas, com o aumento das chuvas e o uso intenso com dois mandantes atuando exclusivamente no estádio. A pausa para a data Fifa poderia ser um período de alívio, mas se tornou uma preocupação. Isso porque um evento da NFL ocorrerá no estádio, no próximo domingo, com o duelo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, e não se sabe exatamente a extensão do dano de um jogo de futebol americano que nunca foi realizado ali. Mas a liga profissional de futebol americano iniciou nesta quinta-feira uma troca completa do gramado, com uma estrutura híbrida.

O grande entrave para que isso não tivesse acontecido antes era a inexistência da máquina necessária para essa troca no Brasil. A máquina atua na injeção ou costura de material sintético por baixo do solo para servir como reforço e dar estabilidade à grama natural. A chegada do equipamento aconteceu nesta quinta-feira e o trabalho de substituição já foi iniciado.

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A máquina em questão tinha previsão de chegada no país somente para meados de outubro, para início de trabalhos e trocas de gramado relacionados à Copa do Mundo Feminina de 2027, já que a Fifa exigiu a tecnologia híbrida em todos os oitos estádios da competição. A NFL conseguiu antecipar a chegada do equipamento.

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Máquina de &quot;stitching&quot;, ou costura, para gramado híbrido em uso nos EUA. Modelo é semelhante à usada no Maracanã
Máquina de "stitching", ou costura, para gramado híbrido em uso nos EUA. Modelo é semelhante ao usado no Maracanã (Foto: Divulgação)

A grama utilizada foi previamente produzida pela gestão do estádio, que fica a cargo de Flamengo e Fluminense, em uma propriedade em Saquarema. Com os tapetes hibridos de grama natural com reforço de fibras sintéticas já prontos, a troca chamada no mercado de "lay and play" (ou colocar e jogar) pode ser concluída em dois ou três dias de acordo com especialistas consultados pelo Lance!.

É comum ver o uso dessa tecnologia na Europa e nos Estados Unidos, com trocas regulares dos gramados sempre que necessárias, dependendo do modelo de uso da arena. No Brasil, a Neo Química Arena conta com essa tecnologia híbrida e também um sistema subterrâneo de refrigeração que permite o uso da Ryegrass, mesma grama usada na Europa e mais adaptada a climas frios.

No Maracanã, a Bermuda, grama de clima tropical, também tem uma estrutura de fibras sintéticas por baixo do gramado, mas diferente dessa e foi instalada em 2022. Havia uma troca completa programada para o início deste ano e que não foi realizada por falta de janela adequada. E, diante do quadro atual, já estava confirmada que essa troca seria realizada no fim deste ano.

O Lance! pediu posicionamento à NFL sobre o gramado do Maracanã, a liga informou somente que está trabalhando em "todas as operações do estádio" e que não se pronunciará sobre o campo no momento.

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