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CBF define arbitragem de São Paulo e Santos no Brasileirão

Tricolor conta com dois retornos importantes para este confronto

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
24/09/2026 11:58
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Confronto está marcado para 2 de outubro, às 20h (de Brasília) (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Confronto está marcado para 2 de outubro, às 20h (de Brasília) (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a equipe de arbitragem para o clássico entre São Paulo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O San-São acontece no dia 2 de outubro, sexta-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis, em partida atrasada da 21ª rodada do Brasileirão 2026.

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Arbitragem do clássico entre São Paulo e Santos

Matheus Delgado Candançan será o responsável por apitar o confronto. Ele terá Alex Ang Ribeiro e Fernanda Kruger como assistentes, enquanto Gustavo Ervino Bauermann será o quarto árbitro. No VAR, a função ficará a cargo de Caio Max Augusto Vieira.

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Matheus Candançan será o árbitro de São Paulo x Santos (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
Matheus Candançan será o árbitro de São Paulo x Santos (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Como chegam as equipes

O São Paulo chega para o clássico na 11.ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos conquistados. Até o momento, o Tricolor soma dez vitórias, seis empates e 11 derrotas, além de 32 gols marcados e 30 sofridos. A equipe vem de vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no Morumbis, pela 28ª rodada, resultado que a levou aos 36 pontos.

O Santos, por sua vez, ocupa a oitava posição, com 38 pontos. O Peixe tem dez vitórias, oito empates e nove derrotas, com 41 gols marcados e 40 sofridos. A equipe santista também venceu na última rodada, superando o Remo por 2 a 1, no Mangueirão, e chegou aos 38 pontos na tabela.

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Retornos esperados pelo Tricolor para São Paulo x Santos

Bobadilla próximo de recuperar-se

O primeiro reforço é o volante Bobadilla, que está em reta final de recuperação e tem boas chances de voltar a atuar pelo São Paulo após a Data Fifa. Desfalque há mais de um mês, o paraguaio pediu dispensa da sua seleção nos próximos amistosos para permanecer no clube e concluir o tratamento de uma lesão no joelho direito.

Bobadilla teve um problema no ligamento colateral medial do joelho direito, agravado durante a disputa da Copa do Mundo. O caso não é de ruptura nem estiramento, mas o ligamento foi afetado. Internamente, o São Paulo questiona o acompanhamento recebido pelo jogador durante o Mundial, porque ele viajou com dores para se juntar à seleção paraguaia. O volante não atua desde o confronto com o Bolívar, há cerca de 40 dias.

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O recém-contratado é o caso mais leve entre todos. Newton sofreu uma pancada na coxa no clássico contra o Palmeiras. O atleta ficou no banco contra o Boca Juniors na mesma situação. Mesmo fora, sua lesão não preocupa e estará disponível contra o Santos.

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