Atlético se reapresenta nesta quinta-feira (24) após dias de folga na Data-Fifa
Jogadores são aguardados na Cidade do Galo para treinamento na parte da tarde
O Atlético se reapresenta nesta quinta-feira (24), após um período de quatro dias de folga durante a Data-Fifa. Os jogadores são aguardados na parte da tarde, na Cidade do Galo, para iniciarem a preparação para uma partida atrasada do Campeonato Brasileiro e para a sequência decisiva da temporada.
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A última partida do Galo foi no último sábado, quando empatou em 1 a 1 com a Chapecoense, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. Depois do confronto, os jogadores foram liberados para o período de descanso.
A Data-Fifa começou na segunda-feira (21) e vai até o dia 6 de outubro. No entanto, durante esse período, o Galo entrará em campo em um compromisso atrasado pelo Brasileirão. A equipe recebe o Bragantino no sábado, 3 de outubro, às 18h30, na Arena MRV, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Lesionados ficaram em recuperação durante a folga
Nesta quinta-feira, a maioria do elenco se reapresenta. Os jogadores lesionados, no entanto, não tiveram o mesmo período de descanso e permaneceram na Cidade do Galo durante a folga para dar sequência ao processo de recuperação.
Estiveram no centro de treinamento durante o período o goleiro Éverson, que se recupera de uma fratura no pé, além dos meias Victor Hugo, com lesão no púbis, e Gustavo Scarpa, que trata dores na região posterior da coxa direita.
Também permaneceram em recuperação Thiago Borbas, com lesão no músculo posterior da coxa direita; Reinier, que sofreu uma lesão no músculo da coxa direita; e Ruan, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O Atlético não informa o prazo de recuperação dos atletas lesionados.
Convocados não se reapresentam
Além dos jogadores lesionados, outros seis atletas estão convocados por suas seleções e não se reapresentam nesta quinta-feira. Vitão e Pascini estão com a Seleção Brasileira Sub-20, enquanto Castaño foi convocado pela Colômbia. Alan Minda, Alan Franco e Preciado defendem o Equador.
Os seis jogadores serão desfalques na partida atrasada contra o Bragantino. Para o primeiro compromisso após a Data-Fifa, contra o Athletico-PR, na quinta-feira, dia 8 de outubro, ainda não há definição sobre a disponibilidade dos atletas, devido à logística de retorno das seleções.
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