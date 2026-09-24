Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

NFL no Rio: por que Ravens e Cowboys foram escolhidos para jogar no Maracanã

Duelo reúne duas franquias de peso e reforça estratégia da NFL no mercado brasileiro

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 11:51
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Capacetes de Ravens w Cowboys juntos a camisas de Lamar Jackson e Dak Prescott no Maracanã, palco do NFL Rio Game
Baltimore Ravens e Dallas Cowboys se enfrentam na primeira edição do NFL Rio Game (Foto: Divulgação / NFL)

Baltimore Ravens e Dallas Cowboys se enfrentam neste domingo (27), às 17h25 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira semana da temporada regular da NFL. A escolha das duas franquias para o Rio de Janeiro coloca frente a frente equipes de grande popularidade e com jogadores que estão entre os principais nomes da liga.

Pessoas sentadas assistindo tv no Brewteco

NFL no Rio de Janeiro: veja bares que vão transmitir Cowboys x Ravens

Futebol Americano
Há 15 horas
Capacetes de Ravens e Cowboys com bola de futebol americano estampada com a bandeira do Brasil na mureta da Urca, no Rio de Janeiro, palco do jogo da NFL

Diretor de conteúdo da NFL explica estratégia no Brasil e destaca documentário dos Crocodiles

Futebol Americano
Há 16 horas
Para a temporada da NFL, o MetLife Stadium voltou a usar grama sintética

NFL também vive debate sobre gramado sintético após Copa do Mundo

Futebol Americano
Há 21 horas

O confronto também faz parte da estratégia da NFL de ampliar sua presença fora dos Estados Unidos. Depois de partidas realizadas no Brasil em 2024 e 2025, a liga volta ao país com um duelo entre duas franquias de enorme alcance internacional.

continua após a publicidade

➡️ Dallas Cowboys vai dividir o Ninho com o Flamengo antes de jogo da NFL no Maracanã

Por que Cowboys e Ravens foram escolhidos?

A escolha das equipes envolve uma combinação de fatores, como a força das marcas, a popularidade dos jogadores e o potencial de atrair a atenção do público brasileiro.

O Dallas Cowboys é uma das franquias mais conhecidas da NFL. O time carrega o apelido de "America's Team" e possui uma torcida espalhada por diferentes mercados. No Rio, a equipe será a mandante da partida, deixando o AT&T Stadium para disputar uma partida de temporada regular fora dos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Já o Baltimore Ravens chega ao Brasil com Lamar Jackson como principal atração. O quarterback é um dos rostos mais conhecidos da NFL e foi eleito MVP da temporada regular em duas oportunidades. A presença dos dois times também cria um confronto com potencial esportivo relevante. Cowboys e Ravens iniciaram a temporada cercados de expectativas em suas respectivas conferências e chegam ao duelo com objetivos de voltar à disputa pelo Super Bowl.

➡️ Gramado do Maracanã vira preocupação antes do NFL Rio Game; entenda

Cowboys levam uma das maiores marcas da NFL ao Brasil

A presença de Dallas no Maracanã tem um peso particular por se tratar de uma das franquias de maior exposição da liga. Conhecidos como "America's Team", os Cowboys construíram ao longo dos anos uma marca que ultrapassa o futebol americano. A equipe possui uma das maiores torcidas da NFL e está frequentemente entre as franquias de maior valor da competição.

continua após a publicidade

Para o jogo no Rio, Dallas abre mão de uma partida como mandante em seu estádio para atuar diante do público brasileiro. A escolha reforça a utilização de jogos internacionais como ferramenta de expansão da liga.

Lamar Jackson e Dak Prescott são atrações

O confronto também coloca dois quarterbacks de destaque frente a frente. Lamar Jackson é o principal nome dos Ravens e um dos jogadores mais reconhecidos da atual geração. O quarterback chega ao Brasil novamente entre os atletas que recebem atenção na disputa pelo prêmio de MVP.

continua após a publicidade

Do outro lado está Dak Prescott, líder do ataque dos Cowboys. O duelo entre os dois quarterbacks é um dos elementos que aumentam o interesse esportivo pela partida.

Capacetes de Ravens e Cowboys com bola de futebol americano estampada com a bandeira do Brasil na mureta da Urca, no Rio de Janeiro, palco do jogo da NFL
Baltimore Ravens e Dallas Cowboys se enfrentam na primeira edição do NFL Rio Game (Foto: Divulgação / NFL)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Pessoas sentadas assistindo tv no Brewteco

Futebol Americano

NFL no Rio de Janeiro: veja bares que vão transmitir Cowboys x Ravens

Há 16 horas
Capacetes de Ravens e Cowboys com bola de futebol americano estampada com a bandeira do Brasil na mureta da Urca, no Rio de Janeiro, palco do jogo da NFL

Futebol Americano

Diretor de conteúdo da NFL explica estratégia no Brasil e destaca documentário dos Crocodiles

Há 19 horas
Para a temporada da NFL, o MetLife Stadium voltou a usar grama sintética

Futebol Americano

NFL também vive debate sobre gramado sintético após Copa do Mundo

Há 21 horas
Maracanã

Futebol Americano

Gramado do Maracanã vira preocupação antes do NFL Rio Game; entenda

Há 1 dia
Ninho do Urubu, CT do Flamengo

Futebol Americano

Dallas Cowboys vai dividir o Ninho com o Flamengo antes de jogo da NFL no Maracanã

Há 2 dias
Visão aérea do torneio nacional de NFL Flag na semana do Rio Game (Divulgação/NFL)

Futebol Americano

NFL Week: Aeva Manaus abre semana com bicampeonato no Rio

Há 2 dias
Mais LANCE!
Produtos da NFL

NFL lança produtos com Flamengo, Vasco e Fluminense para jogo no Rio

Ativações e eventos marcam a semana do primeiro NFL Game no Rio de Janeiro (Divulgação)

NFL prepara programação especial para jogo no Maracanã

Maracanã vazio antes de Fluminense x Bahia

NFL abre o jogo sobre relação com Flamengo e Fluminsense pelo Maracanã

derrick henry, RB dos Ravens, vem quebrando recordes na nfl

Derrick Henry, do Ravens, celebra jogo da NFL no Maracanã: 'Aproveitem'

De braços cruzados, Anthony Wint posa para foto durante media day do UFC

Ex-NFL estreia no UFC com vitória por finalização

NFL Globo Brasil

NFL prioriza Globo no Brasil e busca expandir parceria

Gramado do Summer Training Camp do Dallas Cowboys, em Oxnard, na Califórnia

NFL: Empresa brasileira cuida do gramado da pré-temporada do Dallas Cowboys

Treino de NFL flag

NFL anuncia parceria com Governo do Paraná e Prefeitura de Curitiba

Ricky Martin e Pedro Sampaio farão o show do intervalo da NFL no Rio de Janeiro

NFL confirma Ricky Martin e Pedro Sampaio no show do intervalo do jogo no Rio

Uma mocassim-d'água — uma espécie venenosa de víbora — foi removida de um capacete de futebol americano pelo serviço de controle de animais depois que um jogador o usou com a cobra dentro por aproximadamente uma hora. Foto cedida pelo Serviço de Controle de Animais de Maumelle e pelo Dr. Cole Bierbaum.

Cobra venenosa é encontrada em capacete após treino nos EUA

Capacetes de Ravens w Cowboys juntos a camisas de Lamar Jackson e Dak Prescott no Maracanã, palco do NFL Rio Game

NFL no Rio reúne maior número de títulos do Super Bowl no Brasil

Braves Academy representa o Brasil no maior torneio juvenil de flag football

Brasil define lista em Mundial juvenil de futebol americano olímpico

Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)

Tom Brady ajudou Harry Kane, ídolo da Inglaterra, a não desistir do futebol; entenda