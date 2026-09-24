Baltimore Ravens e Dallas Cowboys se enfrentam neste domingo (27), às 17h25 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira semana da temporada regular da NFL. A escolha das duas franquias para o Rio de Janeiro coloca frente a frente equipes de grande popularidade e com jogadores que estão entre os principais nomes da liga.

O confronto também faz parte da estratégia da NFL de ampliar sua presença fora dos Estados Unidos. Depois de partidas realizadas no Brasil em 2024 e 2025, a liga volta ao país com um duelo entre duas franquias de enorme alcance internacional.

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Por que Cowboys e Ravens foram escolhidos?

A escolha das equipes envolve uma combinação de fatores, como a força das marcas, a popularidade dos jogadores e o potencial de atrair a atenção do público brasileiro.

O Dallas Cowboys é uma das franquias mais conhecidas da NFL. O time carrega o apelido de "America's Team" e possui uma torcida espalhada por diferentes mercados. No Rio, a equipe será a mandante da partida, deixando o AT&T Stadium para disputar uma partida de temporada regular fora dos Estados Unidos.

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Já o Baltimore Ravens chega ao Brasil com Lamar Jackson como principal atração. O quarterback é um dos rostos mais conhecidos da NFL e foi eleito MVP da temporada regular em duas oportunidades. A presença dos dois times também cria um confronto com potencial esportivo relevante. Cowboys e Ravens iniciaram a temporada cercados de expectativas em suas respectivas conferências e chegam ao duelo com objetivos de voltar à disputa pelo Super Bowl.

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Cowboys levam uma das maiores marcas da NFL ao Brasil

A presença de Dallas no Maracanã tem um peso particular por se tratar de uma das franquias de maior exposição da liga. Conhecidos como "America's Team", os Cowboys construíram ao longo dos anos uma marca que ultrapassa o futebol americano. A equipe possui uma das maiores torcidas da NFL e está frequentemente entre as franquias de maior valor da competição.

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Para o jogo no Rio, Dallas abre mão de uma partida como mandante em seu estádio para atuar diante do público brasileiro. A escolha reforça a utilização de jogos internacionais como ferramenta de expansão da liga.

Lamar Jackson e Dak Prescott são atrações

O confronto também coloca dois quarterbacks de destaque frente a frente. Lamar Jackson é o principal nome dos Ravens e um dos jogadores mais reconhecidos da atual geração. O quarterback chega ao Brasil novamente entre os atletas que recebem atenção na disputa pelo prêmio de MVP.

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Do outro lado está Dak Prescott, líder do ataque dos Cowboys. O duelo entre os dois quarterbacks é um dos elementos que aumentam o interesse esportivo pela partida.

Baltimore Ravens e Dallas Cowboys se enfrentam na primeira edição do NFL Rio Game (Foto: Divulgação / NFL)

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