Lucas Evangelista, de 31 anos, chegou ao Palmeiras em março de 2025, após passagem de cinco anos pelo Red Bull Bragantino. Campeão do Paulistão de 2026 pelo Verdão, o volante superou uma lesão complicada sofrida em outubro de 2025, soma elogios de Abel Ferreira e atingiu sua maior sequência como titular, firmando-se como peça importante no elenco.

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Logo em seus primeiros meses no Palmeiras, o meio-campista assumiu a vaga deixada por Richard Ríos, destacando-se nas quartas de final da Libertadores de 2025 contra o River Plate, antes de ser interrompido por uma grave lesão na coxa. Em 2026, o jogador reconquistou seu espaço no time principal, sendo titular no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Cerro e nas duas partidas das quartas contra a LDU.

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Números gerais de Lucas Evangelista pelo Palmeiras:

Retrospecto: 49V - 18E - 11D Jogos: 78 Minutos em campo: 3.338 Jogos como titular: 35 Gols: 2 Assistências: 4

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Lucas Evangelista quando foi apresentado no Palmeiras ao lado da presidente Leila Pereira. (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Lesão grave interrompeu reta final da temporada de 2025

Em setembro de 2025, durante partida da 25ª rodada do Brasileirão contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, Lucas Evangelista se machucou ao se debruçar sobre a bola com os joelhos esticados, sendo substituído aos 19 minutos da etapa inicial. Após o jogo, o departamento médico constatou a ruptura no tendão do músculo posterior da coxa direita, e o atleta precisou passar por cirurgia.

O volante vinha de uma sequência de mais de 720 minutos jogados nos dez jogos anteriores ao duelo contra o Bahia, sendo titular em oito deles, incluindo os dois confrontos das quartas da Libertadores contra o River Plate.

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A lesão tirou o jogador do restante da temporada, impedindo sua participação nas semifinais e final da Libertadores, além da reta final do Brasileirão. Logo na partida seguinte à lesão, o técnico Abel Ferreira dedicou a vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, em 1º de outubro de 2025, ao jogador.

— Eu gostaria de dedicar esta vitória ao Lucas Evangelista. Um jogador que aprendi a admirar há muitos anos, já quando eu era treinador em Portugal. Mas não conhecia o nível do caráter da pessoa. Esses valores só conheces nos jogadores quando os tens contigo. E é verdade que lhe aconteceu esta lesão, mas esta vitória é para ele. Nós falamos isso com os jogadores. Acho que ele merece tudo o que representa para nós, por toda a importância que ele também tem dentro do grupo, onde nós precisamos de novos líderes. Ele é um líder super positivo, mesmo quando não joga à forma como ele incentiva os colegas. Portanto, queria começar dizendo que esta vitória é dedicada ao Lucas Evangelista — declarou o treinador na vitória contra o Vasco pela 26ª rodada do Brasileirão de 2025.

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Desempenho de Lucas Evangelista até sofrer a lesão (2025):

33 jogos (22 titular) 2 gols 3 assistências 0.5 passes decisivos por jogo 87% de acerto no passe 1.4 desarmes por jogo 2.6 bolas recuperadas por jogo 0.3 dribles certos por jogo (46% de acerto) 52% de eficiência nos duelos

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Lance em que Lucas Evangelista se machuca no jogo contra o Bahia - (Foto: reprodução)

Retorno aos gramados veio com título e esperança de um novo ciclo

Após um processo de recuperação de quase cinco meses, o retorno oficial ocorreu no dia 8 de fevereiro de 2026, na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, fora de casa, pelo Paulistão, quando atuou por 8 minutos. Exatamente um mês depois, no dia 8 de março, o volante ergueu sua primeira taça pelo clube com a conquista do Estadual.

Em entrevista exclusiva ao Lance! após a vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino na decisão do Paulistão 2026, partida em que atuou por 11 minutos, o volante relembrou o período de recuperação e um contato importante de Abel Ferreira.

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— Acho que foi muito tranquilo, foi até mais tranquilo do que eu esperava (a recuperação da lesão no tendão). Eu lembro que o Abel me ligou uma vez, e eu tava com a consciência muito tranquila, porque eu estava no meu controle no que eu estava fazendo, que era me dedicar, trabalhar e ajudar todo mundo. Por mais que era algo que eu não estava esperando, eu estava muito bem, o time também estava engrenado. Recuperação foi muito tranquila — declarou o jogador para o Lance!.

Lucas Evangelista com a medalha de campeão Paulista de 2026 - (Foto: Pedro Zacchi/Ag.Paulistão/Sua Foto No Jogo)

Sequência no pós-Copa e presença em jogos decisivos

Com o fim do Paulistão, o atleta seguiu somando minutos, mas foi no período pós-Copa que alcançou sua maior sequência como titular pelo Palmeiras, emendando seis partidas seguidas entre os 11 inciais.

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A série começou no empate contra o Santos, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil (2 de setembro), e estendeu-se até o duelo contra o Grêmio, no último domingo (20), pela 28ª rodada do Brasileirão, antes da pausa para a Data Fifa.

No período, Lucas participou como titular de duas classificações para semifinais: a primeira na Copa do Brasil, inédita em sua carreira, e a segunda na Libertadores, sendo também a primeira em campo, já que na temporada anterior havia desfalcado o time justamente na fase decisiva.

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Números de Lucas Evangelista no pós-Copa:

15 jogos 720 minutos 8 jogos como titular 0 gols 0 assistências 7V-5E-3D

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O jogador Lucas Evangelista disputa bola com o jogador do Grêmio, durante partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)<br>

Peça importante em elenco recheado para o momento decisivo

Em um grupo recheado de nomes de peso como Gustavo Gómez, Jhon Arias, Andreas Pereira, Marlon Freitas, Vitor Roque e Flaco López, Lucas Evangelista ganhou espaço e encorpou o elenco que segue vivo nas disputas da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

Ainda na entrevista exclusiva ao Lance!, o meio-campista destacou como a concorrência interna favorece o rendimento coletivo.

— Elenco recheado, jogadores de alto nível, para mim é até melhor. Acho que todo mundo sai da zona de conforto, ta todo mundo tendo uma disputa saudável internamente. Então isso é até melhor — afirmou o jogador.

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Desempenho de Lucas Evangelista desde o retorno da lesão até o momento:

45 jogos (13 titular) 0 gols 1 assistência 0.5 passes decisivos por jogo 89% de acerto no passe 0.6 desarmes por jogo 2.1 bolas recuperadas por jogo 0.2 dribles certos por jogo (53% de acerto) 51% de eficiência nos duelo.

*Dados do Sofascore