Um torcedor do Grêmio morreu após sofrer uma parada cardíaca durante a partida contra o Palmeiras, no último domingo (20), na Arena. Euclides Maciel dos Santos, de 74 anos, passou mal na arquibancada logo nos primeiros minutos do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro e recebeu atendimento dos socorristas, mas não resistiu.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo relatos de familiares, a vítima estava acompanhada de duas netas no setor Leste Superior. Inicialmente, o idoso foi atendido por uma gremista que estava no local, antes da chegada dos Bombeiros que atuam no estádio.

continua após a publicidade

Testemunhas apontam que o intervalo entre o infarto de Euclides e o início do trabalho de socorro foi de cerca de 30 minutos. A acusação de demora no atendimento, no entanto, não foi confirmada pela Unimed Porto Alegre, responsável pela cobertura médica na Arena.

Em nota, a cooperativa de saúde informou que as equipes de emergência realizaram as ações imediatas possíveis e que todos os recursos para esse tipo de evento estavam à disposição. Além disso, a rede afirmou que a estrutura assistencial era acima dos padrões exigidos.

continua após a publicidade

O Grêmio também se manifestou sobre o assunto e disse que o torcedor recebeu os primeiros socorros por parte da equipe especializada após ser encontrado em situação de parada cardiorrespiratória. O comunicado reforça que a Unimed deu sequência ao atendimento ainda na arquibancada e depois no saguão do respectivo setor, onde foram feitas novas tentativas de reanimação, porém sem sucesso.

Tanto Grêmio quanto Unimed lamentaram a morte e prestaram condolências à família e aos amigos do torcedor. Confira as notas na íntegra abaixo:

continua após a publicidade

Bandeirinha de escanteio do Grêmio, na Arena (Foto: Maxi Franzoi/ Agif/Gazeta Press)

➡️ Opinião: ressalvas à parte, os nossos estrangeiros também não são os melhores

➡️ Como um jogador estrangeiro pode se naturalizar brasileiro? Veja as regras

Nota do Grêmio

Com profundo pesar, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense lamenta o falecimento de um torcedor de 74 anos, ocorrido no dia 20 de setembro, durante a partida contra o Palmeiras, na Arena do Grêmio.

O torcedor foi encontrado em situação de parada cardiorrespiratória (PCR) e, imediatamente, recebeu o primeiro atendimento da equipe de Bombeiros Civis presente no nível em que ele se encontrava.

continua após a publicidade

A equipe da Unimed, empresa contratada para prestar cobertura médica no estádio, deu prosseguimento ao atendimento na arquibancada; na sequência, removeu o torcedor ao saguão do respectivo nível, seguindo com as tentativas de reanimação. Apesar dos esforços empregados, não foi possível reverter o quadro clínico do paciente, que evoluiu a óbito.

O Grêmio presta suas sinceras condolências à família e aos amigos do torcedor.

Nota da Unimed Porto Alegre

A Unimed Porto Alegre informa que, durante a partida entre Grêmio e Palmeiras, realizada no último domingo (20), na Arena, o SOS Unimed prestou atendimento a um torcedor que sofreu uma parada cardiorrespiratória (PCR), situação caracterizada pela interrupção súbita da atividade cardíaca e respiratória.

continua após a publicidade

As equipes de emergência realizaram, de forma imediata, todas as medidas previstas nos protocolos de suporte avançado de vida, utilizando os recursos assistenciais indicados para esse tipo de ocorrência.

Apesar dos esforços empregados e de todas as tentativas de reanimação realizadas pelas equipes envolvidas, não foi possível reverter o quadro clínico do paciente, que evoluiu para óbito.

continua após a publicidade

A Cooperativa reafirma que todos os recursos previstos para eventos desse porte estavam disponíveis em quantidade e prontidão, garantindo uma resposta assistencial imediata e alinhada aos protocolos estabelecidos para situações de emergência.

Todas as equipes envolvidas no atendimento são treinadas e atuam de acordo com protocolos assistenciais preconizados pela American Heart Association (AHA), referência internacional em atendimento de emergências cardiovasculares e ressuscitação cardiopulmonar.

continua após a publicidade

A estrutura assistencial disponibilizada para a partida estava acima das exigências previstas na legislação. O estádio contava com seis equipes de suporte avançado (UTIs Móveis), compostas por seis médicos, seis enfermeiros e seis técnicos de enfermagem condutores, um médico regulador no Centro de Comando Operacional, além de ambulâncias e equipamentos adequados para o atendimento de emergências, incluindo desfibriladores e cardioversores.

A Unimed Porto Alegre manifesta solidariedade e seus mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos do torcedor neste momento de dor.