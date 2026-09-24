Após descansar por quatro dias nesta Data Fifa, o elenco do Santos retornará à rotina de treinamentos na tarde desta quinta-feira (24), no CT Rei Pelé. O time ganhou folga após a vitória por 2 a 1 sobre o Remo, no último sábado (19), no Mangueirão, pela 28ª rodada do Brasileirão.

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O período de pausa no calendário geral começou na segunda-feira (21) e vai até o dia 6 de outubro. Durante esse período, o Santos terá apenas um compromisso confirmado: o clássico com o São Paulo, marcado para o dia 2, no Morumbis, em jogo atrasado válido pela 21ª rodada do Nacional. O clássico está previsto para às 20h (de Brasília).

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No entanto, jogadores lesionados seguiram seus cronogramas de recuperação neste período, inclusive com Philippe Coutinho, que não está machucado, mas trabalha para recuperar a forma física o quanto antes para fazer sua estreia pelo Peixe. Ele não entra em campo desde fevereiro, quando jogava pelo Vasco.

O Peixe, atualmente, disputa apenas o Brasileirão, já que foi eliminado recentemente da Sul-Americana e também da Copa do Brasil. Por outro lado, na competição nacional, vem de quatro vitórias seguidas e deixou as últimas posições na tabela de classificação para sonhar com uma vaga na pré-Libertadores, caso siga engatando mais resultados positivos.

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Lesionados do Santos

Neymar tem uma lesão muscular na coxa direita, enquanto Barreal se recupera de uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda. Já Willian Arão trata dores no músculo oblíquo interno do abdômen.

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