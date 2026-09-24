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Textor ataca Justiça do Rio após derrota: 'Tirania'

Antigo controlador da SAF tentou barrar AGE que pode diluir participação da Eagle no Botafogo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 12:41
Atualizado há 1 minutos
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John Textor trava nova batalha societária no Botafogo
John Textor não controla mais a SAF do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Antigo controlador da SAF do Botafogo, John Textor utilizou as redes sociais para criticar a Justiça do Rio de Janeiro, divulgada na última quarta-feira (23), que rejeitou seu pedido de liminar para derrubar a Assembleia Geral marcada para esta quinta e ainda o multou por litigância de má-fé no processo.

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A decisão foi tomada pelo juiz Victor Agustin Jaccoud Diz Torres, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Textor havia recorrido à Justiça para tentar suspender a assembleia, mas o pedido não foi acolhido pelo magistrado.

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Na decisão de 13 páginas, o juiz também fez críticas à estratégia adotada por John Textor para tentar recuperar o controle da SAF. O empresário move ações em diferentes países, incluindo Estados Unidos e Inglaterra, além do processo no Rio de Janeiro.

Segundo o magistrado, Textor teria utilizado medidas em tribunais estrangeiros com o objetivo de contornar decisões da Justiça brasileira. A decisão também cita informações divergentes apresentadas pelo empresário sobre seus locais de residência em processos distintos.

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John Textor e João Paulo Magalhães em jogo do Botafogo
John Textor e João Paulo Magalhães (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja a publicação de John Textor:

"Anatomia do Roubo: Como um acionista local de 10% rouba uma empresa de um investidor estrangeiro de 90%, com aval do Judiciário?

    1.
  1. Contrate Salomão, Fux e Basílio Advogados no Rio de Janeiro.
    2. 2.
  2. Declare unilateralmente que você é o acionista majoritário de 51%.
    3. 3.
  3. Peça a um juiz local para suspender (bloquear) os direitos de voto do acionista estrangeiro de 90%, poucos dias antes de uma votação histórica.
    4. 4.
  4. Convocar uma votação de acionistas, sabendo que você é a única parte permitida a votar.
    5. 5.
  5. Vote para roubar os interesses do seu parceiro.
    6. 6.
  6. Durma tranquilo porque Salomão, Fux e Basílio estão acima da lei.
    7. 7.
  7. Depois, diga aos seus amigos do Clube Social em outros clubes brasileiros para dormirem tranquilos, porque eles nunca mais serão incomodados por investidores estrangeiros que escolhem investir no Brasil.

A lição, se esse comportamento persistir: Os interesses locais prevalecem no Rio, se você contratar as firmas de advocacia certas… o parceiro local que te convida a investir pode encontrar um juiz, bloquear seu voto, depois votar para destruir seus interesses… e se você abrir a boca, ou apenas contratar um advogado e fizer arquivamentos honestos para defender seus direitos, um juiz local te punirá com multas pesadas.

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Tirania judicial e intimidação acontecem em muito poucos lugares no mundo, e eu estou profundamente consternado ao saber que isso acontece no Rio de Janeiro, onde eu me orgulhava tanto de ter me tornado um cidadão honorário.

Juiz Torres, eu tenho confiança de que você virá a se arrepender das decisões que tomou hoje. Seja porque foi enganado pelos meus ex-amigos e advogados, ou porque não entendeu nosso caso devido aos privilégios de permanência no fórum de Salomão, Fux e Basílio, o que significou que você só ouviu um lado, eu peço que você considere os impactos maiores da sua decisão. Nunca é tarde para tomar a decisão certa.

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Eu fui convidado a vir aqui, investir no seu belo país e exibir o futebol brasileiro para o mundo. Que idiota ousaria me seguir para investir no Brasil, depois de hoje?

Como você ainda tem o direito de reconsiderar, a Lei SAF e o futuro do investimento estrangeiro no seu amado país pesam sobre seus ombros.

Você esticou a lei em tantas direções como se tivesse se tornado um advogado de um litigante, concedendo um cenário de sonho inescrupuloso a um dono minoritário que buscava realizar um roubo impossível dos interesses dos donos majoritários.

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O pedido para bloquear o voto de um acionista, sem outro propósito senão destruir os interesses desse acionista, não teria sido concedido na maioria dos países civilizados do mundo… no entanto, você tornou isso possível hoje, é um precedente alarmante que terá impactos que vão muito além do futebol.

Você ainda tem uma oportunidade de se posicionar do lado certo da história… você deveria aproveitá-la e enviar uma mensagem de que o Brasil ainda está aberto aos negócios."

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