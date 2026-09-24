São Paulo evita transfer ban após acordo por jovem da base
Próximo confronto tricolor será contra o Santos, dia 2 de outubro
O São Paulo encontrou uma solução para a dívida com o Novorizontino pela contratação de Djhordney, de 19 anos. Os clubes chegaram a um acordo de parcelamento do débito e trabalham nos últimos detalhes burocráticos para formalizar o compromisso. A medida busca evitar que o Tricolor sofra uma punição com um transfer ban.
A informação foi divulgada pelo UOL e confirmada pelo próprio Novorizontino. O volante foi contratado pelo São Paulo por R$ 1 milhão, em negociação que previa o pagamento em cinco parcelas de R$ 200 mil. O clube paulista, porém, não conseguiu cumprir o cronograma estabelecido e deixou as parcelas em aberto.
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São Paulo tem prazo para pagar a dívida de Djhordney
Diante do atraso, a Agência de Fairplay da CBF notificou o São Paulo em agosto e estabeleceu um prazo de 45 dias para que a pendência fosse regularizada. O descumprimento da determinação poderia causar um novo transferban para o Tricolor, impedindo o registro de jogadores até a regularização da situação.
Agora, São Paulo e Novorizontino chegaram a um entendimento para um novo parcelamento. Segundo o clube do interior, os valores devem ser quitados até o fim desta temporada. As duas equipes ainda acertam questões burocráticas antes da formalização do acordo, que precisa ser apresentado ao órgão dentro do prazo estabelecido pela entidade.
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Em nota, o Grêmio Novorizontino confirmou o novo entendimento entre as partes:
"O Grêmio Novorizontino informa que um novo acordo de parcelamento está sendo fechado entre os clubes, para que seja cumprido até o final desta temporada. No momento, os clubes acertam detalhes burocráticos para formalização do mesmo."
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