Atlético encara maratona após Data-Fifa: confira a agenda
Galo terá decisões na Copa do Brasil e Sul-Americana além do Campeonato Brasileiro
O Atlético terá uma sequência de jogos de alta exigência após o fim da Data Fifa. O calendário do Galo ficará ainda mais apertado, com compromissos decisivos pelo Campeonato Brasileiro e confrontos eliminatórios pelas Copas do Brasil e Sul-Americana.
Antes mesmo do fim da Data Fifa, o Atlético já terá um compromisso importante. No dia 3 de outubro, a equipe recebe o Bragantino, na Arena MRV, em partida atrasada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Na sequência, o Galo terá mais dois compromissos pelo Brasileirão. Primeiro, enfrenta o Athletico-PR fora de casa. Depois, retorna à Arena MRV para encarar o Santos.
Encerrada essa sequência pelo campeonato nacional, o Atlético volta as atenções para a Copa Sul-Americana. No dia 14 de outubro, o time de Eduardo Domínguez recebe o Montevideo City Torque, do Uruguai, na Arena MRV, pelo jogo de ida da semifinal.
Uma semana depois, em 21 de outubro, o Galo viaja ao Uruguai para disputar o confronto de volta. Entre os dois jogos contra o time uruguaio, a equipe ainda terá um compromisso pelo Brasileirão diante do Coritiba.
Depois da definição da vaga na final da Sul-Americana, o Atlético terá dois confrontos importantes pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro será contra o Flamengo, pela 32ª rodada, seguido pelo clássico com o Cruzeiro na rodada seguinte.
Logo depois, o calendário volta a ficar voltado para o mata-mata. O Atlético estreia na semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio no dia 1º de novembro, em Porto Alegre. A decisão da vaga na final será disputada uma semana depois, em 8 de novembro, na Arena MRV. Entre os dois confrontos com o Grêmio, o Galo ainda terá outro compromisso pelo Brasileirão, diante do Botafogo.
Ao todo, o Galo terá uma sequência que combina partidas importantes pelo campeonato nacional com quatro jogos eliminatórios nas duas principais copas que disputa na reta final da temporada.
Agenda do Atlético
- Atlético x Bragantino — 03/10 — 21ª rodada do Brasileirão
- Athletico x Atlético — 08/10 — 29ª rodada do Brasileirão
- Atlético x Santos — 11/10 — 30ª rodada do Brasileirão
- Atlético x City Torque — 14/10 — jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana
- Atlético x Coritiba — 17 ou 18/10 — 31ª rodada do Brasileirão
- City Torque x Atlético — 21/10 — jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana
- Flamengo x Atlético — 24 ou 25/10 — 32ª rodada do Brasileirão
- Atlético x Cruzeiro — 28 ou 29/10 — 33ª rodada do Brasileirão
- Grêmio x Atlético — 01/11 — jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil
- Botafogo x Atlético — 04 ou 05/11 — 34ª rodada do Brasileirão
- Atlético x Grêmio — 08/11 — jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil
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