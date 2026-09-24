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Atlético encara maratona após Data-Fifa: confira a agenda

Galo terá decisões na Copa do Brasil e Sul-Americana além do Campeonato Brasileiro

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
24/09/2026 06:00
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Domínguez em Atlético x Bragantino na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Domínguez em Atlético x Bragantino na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético terá uma sequência de jogos de alta exigência após o fim da Data Fifa. O calendário do Galo ficará ainda mais apertado, com compromissos decisivos pelo Campeonato Brasileiro e confrontos eliminatórios pelas Copas do Brasil e Sul-Americana.
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O Atlético terá uma sequência de jogos de alta exigência após o fim da Data Fifa. O calendário do Galo ficará ainda mais apertado, com compromissos decisivos pelo Campeonato Brasileiro e confrontos eliminatórios pelas Copas do Brasil e Sul-Americana.

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Antes mesmo do fim da Data Fifa, o Atlético já terá um compromisso importante. No dia 3 de outubro, a equipe recebe o Bragantino, na Arena MRV, em partida atrasada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Na sequência, o Galo terá mais dois compromissos pelo Brasileirão. Primeiro, enfrenta o Athletico-PR fora de casa. Depois, retorna à Arena MRV para encarar o Santos.

Encerrada essa sequência pelo campeonato nacional, o Atlético volta as atenções para a Copa Sul-Americana. No dia 14 de outubro, o time de Eduardo Domínguez recebe o Montevideo City Torque, do Uruguai, na Arena MRV, pelo jogo de ida da semifinal.

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Uma semana depois, em 21 de outubro, o Galo viaja ao Uruguai para disputar o confronto de volta. Entre os dois jogos contra o time uruguaio, a equipe ainda terá um compromisso pelo Brasileirão diante do Coritiba.

Depois da definição da vaga na final da Sul-Americana, o Atlético terá dois confrontos importantes pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro será contra o Flamengo, pela 32ª rodada, seguido pelo clássico com o Cruzeiro na rodada seguinte.

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Logo depois, o calendário volta a ficar voltado para o mata-mata. O Atlético estreia na semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio no dia 1º de novembro, em Porto Alegre. A decisão da vaga na final será disputada uma semana depois, em 8 de novembro, na Arena MRV. Entre os dois confrontos com o Grêmio, o Galo ainda terá outro compromisso pelo Brasileirão, diante do Botafogo.

Ao todo, o Galo terá uma sequência que combina partidas importantes pelo campeonato nacional com quatro jogos eliminatórios nas duas principais copas que disputa na reta final da temporada.

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Agenda do Atlético

  1. Atlético x Bragantino — 03/10 — 21ª rodada do Brasileirão
  2. Athletico x Atlético — 08/10 — 29ª rodada do Brasileirão
  3. Atlético x Santos — 11/10 — 30ª rodada do Brasileirão
  4. Atlético x City Torque — 14/10 — jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana
  5. Atlético x Coritiba — 17 ou 18/10 — 31ª rodada do Brasileirão
  6. City Torque x Atlético — 21/10 — jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana
  7. Flamengo x Atlético — 24 ou 25/10 — 32ª rodada do Brasileirão
  8. Atlético x Cruzeiro — 28 ou 29/10 — 33ª rodada do Brasileirão
  9. Grêmio x Atlético — 01/11 — jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil
  10. Botafogo x Atlético — 04 ou 05/11 — 34ª rodada do Brasileirão
  11. Atlético x Grêmio — 08/11 — jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil
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