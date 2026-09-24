Eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o Santos agora tem o Brasileirão como único foco na reta final da temporada. O Peixe chega ao momento decisivo em evolução no campeonato, embalado por quatro vitórias seguidas, o que não acontecia desde novembro de 2019, e tem o segundo melhor aproveitamento do segundo turno, com 70,8%.

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O Santos soma cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota nas oito partidas disputadas no segundo turno, com aproveitamento de 70,8%. O índice é o segundo melhor do campeonato no período, atrás apenas do Rubro-Negro, que tem 74,1%. Cruzeiro (66,7%), Atlético-MG (62,5%) e Athletico, Bahia e Fluminense (59,3%) completam o grupo dos melhores neste returno, segundo dados do Sofascore.

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Além disso, neste período, o time comandado por Cuca marcou 14 gols e sofreu nove. Como mandante, foi uma vitória, além de dois empates e uma só derrota, números que explicam o motivo de o Santos estar embalado para buscar objetivos maiores nestas últimas 11 rodadas que restam até o fim do Brasileirão de 2026.

Atualmente, o Alvinegro tem 38 pontos e ocupa a oitava posição na tabela. Há poucas rodadas, o time brigava para deixar as últimas posições e, agora, já sonha em participar da próxima edição da Libertadores, segundo afirmou o atacante Gabigol.

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— Agora é continuar nossa arrancada para conseguir uma pré-Libertadores, quem sabe... A gente vem em uma sequência muito boa — disse Gabigol depois da eliminação na Sul-Americana.

Quem está no G5 — posição que neste momento dá vaga à pré-Libertadores — é o Bahia, que tem 46 pontos. As vagas, no entanto, podem aumentar, pois a Copa do Brasil garante duas vagas para a Libertadores. O campeão entra diretamente na fase de grupos, enquanto o vice começa na Fase 2. A própria Libertadores e a Copa Sul-Americana também oferecem vaga no principal torneio continental aos seus respectivos campeões.

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Para alcançar os objetivos traçados, o time paulista aposta, principalmente, na contribuição dos reforços contratados na última janela. Nomes como Philippe Coutinho, Everton Cebolinha, Arthur Melo, Lima e Rodinei ganham importância neste momento, principalmente pela necessidade de aumentar as opções de Cuca e dar mais alternativas ao elenco nas últimas rodadas do Brasileirão. Neymar, em recuperação de lesão muscular, deve retornar em meados de outubro.

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