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Corinthians: aposta de Diniz entra na mira do futebol europeu

Jovem atacante tem vínculo até junho de 2027 e já desperta interesse de clubes do exterior

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 19:57
Atualizado há 0 minutos
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Nicollas em partida pela base do Corinthians
Nicollas foi chamado por Diniz para confronto recente (Foto: Reprodução/Instagram)

O Corinthians negocia a renovação de contrato com o atacante Nicollas, da equipe Sub-20 do clube e com passagens pelo profissional. A informação foi divulgada pela rádio Itatiaia e confirmada pelo Lance!.

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Com contrato válido até 30 de junho de 2027, Nicollas vem recebendo sondagens do futebol europeu. No ano passado, o Corinthians chegou a efetuar um aditivo contratual, mas sem ampliar o prazo do vínculo. Agora, o clube negocia a renovação com o atacante.

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O Lance! ouviu que o interesse do garoto e de quem cuida de sua carreira é permanecer no clube e ter espaço no futebol profissional antes de uma saída para o futebol europeu.

Nicollas ganhou espaço no futebol profissional com o técnico Fernando Diniz, que, inclusive, o relacionou para a partida diante do Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro.

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Nicollas com a camisa da Seleção Brasileira
Nicollas foi campeão com Seleção Brasileira Sub-15 (Foto: Reprodução/Instagram)

Quem é Nicollas?

Natural de Diadema, ele integra o Corinthians desde o Sub-11. Ponta-esquerda, o jovem, nascido em 2008, é tratado como uma das joias das categorias de base do clube.

Pelo Corinthians, Nicollas soma 49 jogos, quatro gols e três assistências na categoria Sub-20. Antes disso, pelo Sub-17, o atacante disputou 31 partidas e marcou seis gols.

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O atacante acumulou experiência em competições importantes da base. Em 2025, foi titular do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior e participou da campanha que terminou com o vice-campeonato, após derrota para o São Paulo na final. Durante o torneio, atuou em oito jogos e deu uma assistência.

Além do desempenho pelo clube, Nicollas tem passagem pela Seleção Brasileira de base. A joia do Corinthians integrou o elenco campeão da Conmebol Liga Evolução Sub-15 em 2025, conquistando o título na decisão diante da Argentina.

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