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Presidente do Cuiabá detona Santos e Vasco: 'Estelionato esportivo'

Cristiano Dresch cobra perda de pontos para clubes inadimplentes

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 18:58
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch
Presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch (Foto: Reprodução)

O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, voltou a questionar a forma como o futebol brasileiro trata os clubes que não conseguem honrar seus compromissos financeiros. Em entrevista à ESPN, nesta quarta-feira (23), o dirigente defendeu que a inadimplência também tenha consequências dentro de campo e citou Santos e Vasco como exemplos do problema.

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Para Dresch, medidas como o transfer ban não são suficientes para pressionar os clubes a regularizarem suas pendências. Na avaliação do dirigente, a possibilidade de perder pontos no Campeonato Brasileiro faria com que as equipes tivessem maior preocupação em quitar os débitos.

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— Esse problema existe porque nós vivemos em um mercado que não tem nenhum tipo de regulação e não tem punição. Hoje o transfer ban está se mostrando insuficiente, a gente precisa que tenha perda de ponto. Acho que, se o Corinthians tivesse ameaçado de perder três pontos na tabela esse dinheiro já tinha saído de algum lugar.

Dresch cita Santos, Vasco e Botafogo

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O presidente do Cuiabá ampliou as críticas ao falar sobre clubes que possuem dívidas, mas continuam disputando a Série A e realizando contratações. Santos, Vasco e Botafogo foram mencionados pelo dirigente durante a entrevista.

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— O Santos da mesma forma, a gente vê o Santos, o Vasco também, que deu um calote gigantesco, vão permanecer na Série A através de um estelionato esportivo. É muito grave, ruim para equipes como Mirassol, ruim para o Remo, que está com tudo em dia e vai cair — afirmou.

Dresch também questionou a diferença entre a realidade financeira de clubes que cumprem seus compromissos e a de equipes que acumulam débitos, mas seguem investindo no elenco.

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— Como que um clube que está devendo R$ 18 milhões para o Cuiabá contrata um jogador pagando R$ 2 milhões, como o Santos contratou o Arthur, o Cebolinha, que vão fazer a diferença dentro de uma tabela de classificação? O Santos foi lá em Belém e ganhou do Remo, vai ficar na Série A. Como funciona isso?

O dirigente ainda citou o Mirassol como exemplo de clube que, segundo ele, enfrenta uma desvantagem esportiva por manter as contas em dia.

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— Como o Mirassol vê todo mundo contratando, gastando, e ele pagando em dia, fazendo sacrifício, e o Vasco que entrou com uma recuperação judicial deu um cano gigantesco, o Botafogo da mesma forma, permanecendo na Série A? Isso é injusto — completou.

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Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá
Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá (Foto: Foto: AssCom Dourado)

Santos foi condenado a pagar R$ 18,6 milhões

A manifestação de Cristiano Dresch aconteceu um dia após o Cuiabá divulgar uma decisão da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) envolvendo o Santos. O clube paulista foi condenado a pagar R$ 18.616.377,46 à equipe mato-grossense.

O valor está relacionado à negociação do zagueiro Joaquim, realizada em 2023. O Cuiabá também cobra uma quantia referente à participação na transferência do defensor para o Tigres, do México.

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De acordo com o Cuiabá, o acordo inicial previa pagamentos que deveriam ter sido concluídos em janeiro de 2025. Posteriormente, os clubes renegociaram a dívida, mas o Santos teria realizado apenas o pagamento da primeira de cinco parcelas estabelecidas na nova negociação.

O Cuiabá levou o caso à CNRD em maio de 2025. Com a decisão, o Santos ainda tem a possibilidade de recorrer ao Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA).

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Em posicionamento sobre o episódio, o Santos afirmou que a exposição pública da dívida não contribui para a resolução do caso e reiterou o compromisso de cumprir suas obrigações financeiras dentro dos prazos e processos previstos.

A dívida do Santos faz parte de um conjunto de valores que o Cuiabá afirma ter a receber de outros clubes brasileiros. Segundo levantamento divulgado pelo clube, os débitos ultrapassam R$ 40 milhões.

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Entre os casos está o Corinthians, que possui uma pendência relacionada à contratação do volante Raniele. A dívida foi incluída pela CNRD em um plano coletivo dividido em 24 parcelas trimestrais, com pagamentos previstos até 2031. O Cuiabá afirma que uma parcela vencida em julho segue em aberto.

O Sport também possui uma dívida com o clube mato-grossense. O valor é de aproximadamente R$ 6 milhões pela contratação do lateral-direito Matheus Alexandre. Já o Grêmio é citado em uma disputa de cerca de R$ 900 mil, cuja inclusão em um plano coletivo de pagamento ainda será analisada.

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