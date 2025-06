Jogos de ontem do Brasileirão: veja os melhores momentos

Foram apenas seis jogos, mas o início da 12ª rodada do Brasileirão chacoalhou a tabela. O Internacional caiu para a zona de rebaixamento após perder para o Atlético-MG, enquanto o Red Bull Bragantino perdeu a chance de assumir a liderança ao ser goleado pelo Bahia. Grêmio e Corinthians empataram e continuam sem avançar na competição. O Santos venceu o Fortaleza em jogo disputado, e o Vasco quebrou um jejum de 13 anos ao bater o São Paulo no Morumbi, conquistando sua primeira vitória como visitante na temporada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Vale destacar que as partidas entre Fluminense x Ceará, Sport x Flamengo, Palmeiras x Juventude e Botafogo x Mirassol foram adiadas devido à participação dessas equipes no Mundial de Clubes. O Lance! reuniu os melhores momentos dos jogos de ontem!

Autores dos gols do jogo, Breno Bidon e Braithwaite disputam bola no empate entre Grêmio e Corinthians. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Red Bull Bragantino 0x3 Bahia

Com um a mais desde os 10 minutos do primeiro tempo, o Bahia foi superior e venceu o Bragantino por 3 a 0 no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão. Depois da expulsão polêmica de Hurtado logo no início do confronto, o Tricolor tomou conta da partida e construiu o placar elástico com gols de Luciano Juba, Guilherme Lopes (contra) e Michel Araújo.

continua após a publicidade

Grêmio 1x1 Corinthians

Em jogo de dois tempos distintos — o primeiro aberto, o segundo truncado —, Grêmio e Corinthians empataram em 1 a 1, na noite desta quinta-feira (12), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Braithwaite abriu o placar para o Tricolor Gaúcho, e Breno Bidon igualou para o Timão.

Fortaleza 2x3 Santos

O Santos derrotou o Fortaleza por 3 a 2 na noite desta quinta-feira (12), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na Arena Castelão. O Peixe, na etapa inicial, marcou com Barreal e Guilherme. No 2º tempo, o Fortaleza reagiu com dois gols de Yago Pikachu, mas Rollheiser deu a vitória para os visitantes.

continua após a publicidade

Atlético-MG 2x0 Internacional

O Atlético-MG derrotou o Internacional por 2 a 0 nesta quinta-feira, pelo Brasileirão, na Arena MRV. Vitão marcou contra, e Júnior Santos garantiu os três pontos. O Galo é o sétimo colocado com 20 pontos, mesma pontuação do Fluminense, que o sexto colocado, mas com um jogo a menos. O Internacional, por sua vez, entrou no Z4. O Colorado é o 17° colocado.

Vitória 0x0 Cruzeiro

Debaixo de muita chuva, Cruzeiro e Vitória não saíram do 0 a 0 em jogo disputado nesta quinta-feira (12), no Barradão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ficou marcada pela fratura no tornozelo direito, com rompimento dos ligamentos, do lateral Jamerson, do Vitória, após entrada do meia Eduardo, no fim do primeiro tempo. Com o empate, a Raposa ampliou a invencibilidade para 12 jogos, mas perdeu a chance de assumir a liderança do Brasileirão: está com os mesmos 24 pontos do Flamengo, mas com pior saldo de gols, 9 a 20.

São Paulo 1x3 Vasco da Gama

O Vasco venceu o São Paulo, por 3 a 1, no final da noite desta quinta-feira (12), em partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão. Rayan, Nuno Moreira e Vegetti foram os autores dos gols do jogo. O Cruz-Maltino quebrou um jejum de 13 anos sem saber o que era ganhar o Tricolor no Morumbis. Esta foi a primeira vitória como visitante do time comandado por Fernando Diniz na competição.