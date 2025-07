A regulamentação das plataformas de apostas esportivas passou a valer no Brasil em 1º de janeiro de 2025. Desde então, diversas mudanças aconteceram no cenário e novos avanços seguem sendo implantados pelas empresas que atuam no país. Dessa vez, a BETesporte é a responsável por uma novidade que busca ampliar a segurança dos apostadores.

A empresa irá adotar uma tecnologia criada pela Sportradar, a qual é batizada de "Bettor Sense". A ferramenta é classificada como uma "solução personalizada, preventiva e orientada por dados para proteger os clientes". A tecnologia trabalha para identificar padrões de comportamento que podem indicar riscos e permite que as operadoras atuem de forma rápida para a proteção dos clientes.

O "Bettor Sense" é uma solução movida por inteligência artificial que detecta sinais iniciais de risco relacionados ao jogo e possibilita intervenções personalizadas para proteger os usuários finais. Desenvolvido com tecnologia proprietária e baseado em pesquisas comportamentais, a ferramenta permite que as operadoras atuem de forma rápida e eficiente, com a finalidade de promover um jogo responsável.

A empresa também passou a integrar uma rede de compartilhamento de informações entre diferentes empresas para o monitoramento de atividades suspeitas no ramo.

— A BETesporte está totalmente comprometida com a transparência e a segurança em todas as suas operações. A parceria com a Sportradar, por meio da integração do Bettor Sense e do Integrity Exchange, reforça nossa dedicação em promover um ambiente de apostas responsável e ético, em conformidade com os padrões regulatórios. A tecnologia avançada da Sportradar nos permite antecipar e prevenir comportamentos de risco, garantindo a melhor experiência possível aos nossos apostadores, com total segurança. Continuaremos trabalhando incansavelmente para proteger a integridade do esporte e a confiança de nossos usuários, que segue sendo nossa principal prioridade — disse Marcos Pereira, CEO da BETesporte.

CRB e CSA têm BETesporte como patrocinadora máster (Foto: Divulgação/BETesporte)

A empresa tem forte ligação com o esporte e patrocinou 11 campeonatos estaduais em 2025. É também patrocinadora oficial de competições como a Copa do Nordeste, as Séries A e B do Campeonato Brasileiro e as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

