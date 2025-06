Com um a mais desde os 10 minutos do primeiro tempo, o Bahia venceu o Bragantino com facilidade por 3 a 0 no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão. Depois da expulsão polêmica de Hurtado logo nos primeiros minutos, o Tricolor tomou conta da partida e construiu o placar elástico com gols de Luciano Juba, Guilherme Lopes (contra) e Michel Araújo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O resultado faz o Bahia chegar à quinta posição, com 21 pontos, um a menos que o Palmeiras, primeiro time do G-4, enquanto o Bragantino fica estacionado em terceiro, com 23.

Momento do gol contra de Guilherme Lopes em Bragantino x Bahia pela Série A (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Bahia vence e convence contra o Bragantino

Em um início condizente com a temperatura ambiente de 12ºC em Bragança Paulista, nenhuma das duas equipes levou perigo aos goleiros Marcos Felipe e Cleiton. O Bragantino apostava em pressão na saída de bola do Bahia, enquanto o Tricolor tentava pegar a defesa do Massa Bruta de surpresa em lançamentos longos. Em um deles, Ademir aproveitou falha de Pedro Henrique, ganhou na velocidade e foi derrubado por Andrés Hurtado em lance claro de gol. Com auxílio do VAR, o árbitro expulsou o jogador do time paulista aos 10 minutos e mudou a história do jogo.

continua após a publicidade

Momento da falta cometida por Hurtado em Ademir (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O Bahia, porém, teve dificuldades para criar no primeiro tempo mesmo com um homem a mais. Com mais posse de bola e presença no ataque - o Tricolor chegou a ficar 71% do tempo com a bola nos pés -, o time de Rogério Ceni criou a chance mais cristalina aos 36 minutos, quando Pulga chutou desequilibrado na pequena área e mandou para fora. Logo depois, em uma das raras articulações ofensivas do Bahia, Luciano Juba tabelou bonito Willian José e entrou na área com liberdade para finalizar entre as pernas de Cleiton e abrir o placar aos 39 minutos, na primeira finalização ao alvo do jogo. Já aos 47, em jogada de videogame, Jean Lucas perdeu nova chance clara com liberdade dentro da área.

No final da primeira etapa, o Bahia parece ter destravado na partida e, com mais uma participação decisiva de Willian José na construção, Everton Ribeiro recebeu dentro da área, finalizou para defesa de Cleiton, mas contou com desvio de Guilherme Lopes, que foi infeliz no lance e fez gol contra. Fim do primeiro tempo com vantagem de 2 a 0 para o Esquadrão.

continua após a publicidade

Jogadores do Bahia comemoram primeiro gol contra o Bragantino pela 12ª rodada da Série A(Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O Bragantino começou a segunda etapa mais aceso e criou duas boas chances nos primeiros 15 minutos, em cobrança de falta de Jhon Jhon e em finalização venenosa de Isidro Pitta de fora da área. Mas o Bahia equilibrou as ações ao longo da partida e esfriou o ímpeto do Massa Bruta, que só conseguiu chegar com perigo ao gol de Marcos Felipe com Pitta, já na última volta do ponteiro.

Do outro lado, o Tricolor encontrou espaços e ampliou em golaço de Michel Araújo, que soltou o pé de fora da área para vencer o goleiro Cleiton aos 28 minutos. O Bahia ainda seguiu em cima do Bragantino e criou chances claras na reta final com Kayky e Cauly, mas ficou mesmo no 3 a 0, o suficiente para manter o time no G-6 da Série A durante a parada para o Mundial de Clubes.

Próximos jogos

O Bahia só volta a campo pelo Campeonato Brasileiro em jogo contra o Atlético-MG, marcado para as 19h do dia 11 de julho (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. Ainda há dúvidas, porém, se as quartas de final da Copa do Nordeste serão disputadas durante esta parada para o Mundial de Clubes.

Já o Bragantino tem volta marcada para o mesmo dia 11 de julho, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, também pela 13ª rodada do Brasileirão.

✅ Ficha técnica

BRAGANTINO 0 X 3 BAHIA

12ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 12/06/2025, às 19h (horário de Brasília);

📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista;

🥅 Gols: Luciano Juba, 39'/1ºT, Guilherme Lopes (contra), 51'/1ºT, e Michel Araújo, 28'/2ºT (Bahia);

🟨 Cartões amarelos: Sasha (Bragantino); Gilberto, Luciano Juba (Bahia);

🟥 Cartões vermelhos: Andrés Hurtado (Bragantino) e Anderson Marques (auxiliar técnico do Bragantino);

🧑‍🤝‍🧑 Público total: 2.957.

⚽ ESCALAÇÕES

Bragantino (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires (Matheus Fernandes), Jhon Jhon (Fabinho) e Lucas Barbosa (Eduardo); Vinicinho (Nathan Mendes) e Sasha (Isidro Pitta).

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto (Santiago Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas (Cauly) e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Ademir (Kayky), Erick Pulga e Willian José (Tiago).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).