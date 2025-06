O Vasco venceu o São Paulo, por 3 a 1, no final da noite desta quinta-feira (12), em partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão. Rayan, Nuno Moreira e Vegetti foram os autores dos gols do jogo. O Cruz-Maltino quebrou um jejum de 13 anos sem saber o que era ganhar o Tricolor no Morumbis. Esta foi a primeira vitória como visitante do time comandado por Fernando Diniz na competição.

Com a vitória, o Vasco deu um salto na classificação do Brasileirão e ter tranquilidade para trabalhar na pausa da Copa do Mundo de Clubes. Agora o Cruz-Maltino é o 13º colocado com 13 pontos e ultrapassou o próprio São Paulo. Já o Tricolor é ocupa o 14º lugar e estacionou nos 12 pontos.

Como foi o jogo?

O São Paulo teve mais volume de jogo desde os minutos iniciais. Logo aos 2 minutos do primeiro tempo, André Silva tocou para Luciano na entrada da área. O camisa 10 finalizou com perigo e por muito pouco não abriu o placar. Aos 3 minutos, Lucas Ferreira arriscou, e Léo Jardim defendeu.

O volume do São Paulo não se converteu em grandes chances e aos poucos o Vasco começou a entrar na partida. Na única vez que o Cruz-Maltino chegou ao gol de Rafael, abriu o placar com Rayan.

Aos 25 minutos, Hugo Moura inicia a jogada do campo de defesa com um passe para Paulo Henrique, que deu de calcanhar para Rayan. O atacante ligou o turbo, arrancou e chutou no canto direito de Rafael para abrir o placar.

Após o primeiro gol, o Vasco seguiu com o plano de jogo, enquanto o São Paulo mostrou se abater. O Cruz-Maltino ampliou com Nuno Moreira depois de mais uma bela jogada de Rayan. O atacante pressionou a saída do Tricolor, desarmou Enzo Diaz e chutou. Rafael espalmou para o meio da área e o português emendou um chute inapelável.

Zubeldía aproveitou o intervalo para mexer no time e promoveu logo três substituições. O São Paulo até que tentou crescer para cima do Vasco, mas mostrou pouco poder de reação. O Cruz-Maltino, por sua vez, esperava encaixar um contra-ataque.

A partida se manteve equilibrada e com o Vasco administrando o resultado. Aos 23 do segundo tempo, o São Paulo errou em mais uma saída de bola. Paulo Henrique fez uma jogada individual, cruzou para Vegetti, que marcou o terceiro gol. Nos acréscimos, Ryan Francisco descontou para o Tricolor. O atacante se livrou de Puma Rodríguez e emendou um chutaço da meia lua.

O que vem por aí?

São Paulo e Vasco só voltam a entrar em campo após a parada da Copa do Mundo de Clubes. O Tricolor enfrenta o Flamengo, já o Cruz-Maltino faz um clássico contra o Botafogo. As datas, horários e locais ainda serão definidos.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 3 VASCO

12ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP);

🥅 Gols: Rayan (25' do 1ºT), Nuno Moreira (39' do 1ºT), Vegetti (23' do 2ºT) e Ryan Francisco (47' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Luciano, Arbodela, André Silva e Dinenno (SAO); João Victor e Hugo Moura (VAS);

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Zubeldía)

Rafael; Cédric (Sabino), Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz (Wendell); Pablo Maia (Bobadilla), Alisson e Luciano; Lucas Ferreira, Lucca (Dinenno) e André Silva (Ryan Francisco).

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Mateus Carvalho), Rayan, Coutinho (Alex Teixeira) e Nuno Moreira; Vegetti (Adson).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Michael Stanislau (RS);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).