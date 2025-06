Cruzeiro empata com Vitória e perde chance de liderar o Brasileirão

Debaixo de muita chuva, Cruzeiro e Vitória não saíram do 0 a 0 em jogo disputado nesta quinta-feira (12), no Barradão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ficou marcada pela fratura na perna direita do lateral Jamerson, do Vitória, após entrada do meia Eduardo, no fim do primeiro tempo. Com o empate, a Raposa ampliou a invencibilidade para 12 jogos, mas perdeu a chance de assumir a liderança do Brasileirão: está com os mesmos 24 pontos do Flamengo, mas com pior saldo de gols, 9 a 20.

O desempenho das duas equipes foi muito prejudicado pelo campo encharcado devido às chuvas que caíram durante todo o dia em Salvador e em grande parte do jogo. No primeiro tempo, somente depois que a chuva diminuiu, saíram boas chances de gol. Primeiro com o Cruzeiro, aos 22 minutos, numa cabeçada de Eduardo.

O Vitória teve oportunidade de marcar com Matheuzinho, cinco minutos depois, mas o chute desviou na zaga celeste e saiu por cima. A melhor chance do primeiro tempo saiu aos 41 minutos, quando Villalba chutou no travessão.

Aos 44 minutos, numa entrada de Eduardo em Jamerson, o lateral do Vitória fraturou a perna direita. O jogo ficou parado por oito minutos, e o meia do Cruzeiro foi expulso - inicialmente, o árbitro mostrou apenas o cartão amarelo e trocou depois de ver o jogador do time baiano no chão.

Vitória e Cruzeiro jogaram debaixo de muita chuva no Barradão (Foto: Celo Gil/Cruzeiro)

No segundo tempo, a chuva continuou forte, prejudicando as duas equipes, que criaram poucas chances de gol. O Vitória não conseguiu tirar proveito da vantagem de atuar com um jogador a mais e completou quatro jogos sem vencer no Brasileirão.

Cruzeiro e Vitória entram de férias após jogo desta quinta-feira (12)

Com a paralisação do Campeonato Brasileiro para o Mundial de Clubes da Fifa, jogadores de Cruzeiro e Vitória entram de férias por duas semanas, a partir desta sexta-feira (13). A 13ª rodada do Brasileirão será disputada somente nos dias 12 e 13 de julho: a Raposa enfrenta o Grêmio, no Mineirão, e o Rubro-negro baiano visita o Internacional, no Beira-Rio.

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 X 0 CRUZEIRO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 12ª RODADA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 12 de junho de 2025, 19 horas

📍 Local: Estádio Barradão, em Salvador

🟨 Cartões amarelos: Carlinhos, Willian Oliveira (Vitória), Matheus Pereira e Lucas Romero (Cruzeiro)

🟥 Cartão vermelho: Eduardo, aos 44'/1ºT (Cruzeiro)

💸 Renda: R$ 160.659,00

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 6.145

⚽ ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo, Claudinho, Edu, Zé Marcos e Jamerson (Maykon Jesus); Baralhas, Ronald (Willian Oliveira) e Matheuzinho; Lucas Braga (Carlinhos), Osvaldo (Gustavo Mosquito) e Renato Kayser (Léo Pereira).

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Eduardo e Matheus Pereira (Marquinhos); Kaio Jorge (Bolasie) e Wanderson.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano

🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Henrique Neto C. Farinha

4️⃣ Quarto árbitro: João Vítor Gobi

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo F. Amaral