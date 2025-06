O São Paulo foi derrotado pelo Vasco nesta quinta-feira (12), por 3 a 1, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, ocupa o 14º lugar e estacionou nos 12 pontos.

continua após a publicidade

Agora, o Tricolor volta a jogar somente no dia 17 de julho, contra o Flamengo, no Maracanã. Por conta da pausa do Mundial, o time terá um período para trabalhar alguns ajustes. Antes disso, terá um recesso até o dia 26 de junho.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Veja a agenda do São Paulo

O time jogou nesta quinta-feira e agora entra em período de folga. Neste recesso, o elenco descansa. Depois, volta a treinar e trabalhar pensando nos próximos desafios do Campeonato Brasileiro. No dia 17 de julho, enfrenta o Flamengo no Maracanã.

continua após a publicidade

Sub-20 segue jogando

Mesmo com a pausa no calendário principal, as atividades continuam no Sub-20. A categoria de base segue em ritmo forte, inclusive com alguns atletas sendo relacionados por Luis Zubeldía, como Paulinho e Maik.

Para quem quer seguir acompanhando o Tricolor, os jogos são os seguintes:

• Brasileiro Sub-20 – Rodada 14

Athletico-PR Sub-20 x São Paulo Sub-20

Quarta-feira, 18/06 – 15h00



• Paulista Sub-20 – Rodada 8

XV de Jaú Sub-20 x São Paulo Sub-20

Sábado, 21/06 – 15h00



• Brasileiro Sub-20 – Rodada 15

São Paulo Sub-20 x Bahia Sub-20

Quarta-feira, 25/06 – 15h00



continua após a publicidade

São Paulo terá um mês sem jogos (Foto: Jota Erre/AGIF)

Departamento médico

Durante esse recesso, ainda conta com a possibilidade de recuperação de alguns nomes importantes. Jogadores como Lucas Moura e Oscar são esperados para retornar logo, mirando uma volta após a pausa do Mundial, o que pode significar um alívio para o técnico Luis Zubeldía.

São desfalques: Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas Moura (lesão no joelho direito), Ferreira (problema na fáscia plantar), Marcos Antonio e Oscar (ambos com lesão muscular na coxa esquerda), além de Ruan, que segue em tratamento por dores no joelho.

Próximos jogos do São Paulo