Em jogo de dois tempos distintos — o primeiro aberto, o segundo truncado —, Grêmio e Corinthians empataram em 1 a 1, na noite desta quinta-feira (12), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Braithwaite abriu o placar para o Tricolor Gaúcho, e Breno Bidon igualou para o Timão.

Com o empate, as duas equipes chegam aos 16 pontos, e seguem no meio da tabela do Brasileirão. Por ter um gol a mais do que o adversário na competição, o Corinthians é o 10º colocado, e, o Grêmio, o 11º.

Como foi o jogo

O jogo começou acelerado na Arena do Grêmio, com troca de golpes entre as equipes. Logo aos dois minutos, após cobrança de escanteio vinda da direita, Alysson desviou de cabeça na primeira trave, e Braithwaite, por pouco, não alcançou. O Corinthians respondeu com Talles Magno. Aos nove, o atacante cortou para dentro e chutou desviado, perto da trave direita. Na sequência, na cobrança de escanteio, o camisa 43 cabeceou na trave.

O Grêmio abriu o placar em belo contra-ataque. Aos 28, Volpi repôs rapidamente em lançamento longo com a mão. Alysson deu meia-lua em Cacá e cruzou rasteiro de direita. Braithwaite cortou a marcação de Matheuzinho e finalizou forte, de canhota, para as redes. O Corinthians chegou ao empate, aos 35, também em lindo gol. Breno Bidon pegou sobra e, de fora da área, acertou chute de rara felicidade, no ângulo direito de Volpi.

Em um segundo tempo truncado, cada time teve uma boa chance de marcar. A oportunidade do Grêmio para voltar à frente no placar apareceu aos seis minutos do segundo. Após bate-rebate na grande área do Corinthians, a bola sobrou limpa para Wagner Leonardo, na entrada da grande área, mas Hugo Souza, com o pé direito, fez grande defesa para salvar o Timão.

Aos 15, Talles Magno passou com facilidade por Gustavo Martins e concluiu forte de perna esquerda. Volpi espalmou, e, no rebote, Matheuzinho chutou desviado, por cima do gol.

O que vem por aí

Agora, Grêmio e Corinthians ficarão um longo período sem jogar por conta da Copa do Mundo de Clubes. O Imortal voltará a campo no dia 8 de julho, às 19h30min, contra o São José, na disputa da Recopa Gaúcha, na Arena do Grêmio. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso tricolor será diante do Cruzeiro, no dia 12 ou 13 de julho, no Mineirão, em Belo Horizonte-MG. No mesmo final de semana, o Corinthians receberá o RB Bragantino, na NeoQuímica Arena, em São Paulo.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 1 CORINTHIANS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 12ª RODADA

🗓️ Data e horário: 12 de junho de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

🥅 Gols: Braithwaite, aos 28' do 1T (G) Breno Bidon, aos 35' do 2T (C)

🟨 Cartões amarelos: Villasanti e Dodi (G) Breno Bidon, Cacá e André Ramalho (C)

🟥 Cartões vermelhos: --

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi (Ronald) e Villasanti; Alysson (Amuzu), Cristaldo (Riquelme) e Cristian Olivera (Pavón); Braithwaite (André Henrique).

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Jr.)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Ryan, Maycon (Charles), Breno Bidon (Dieguinho) e Rodrigo Garro; Talles Magno (Kayke) e Héctor Hernández (Ángel Romero).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)