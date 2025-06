Atlético-MG vence Internacional, encosta no G6 e manda adversário para o Z4

O Atlético-MG derrotou o Internacional por 2 a 0 nesta quinta-feira, pelo Brasilerão, na Arena MRV. Vitão marcou contra, e Júnior Santos garantiu os três pontos.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi muito bom, repleto de chances. Mas foi o Internacional que começou melhor. Aos dois minutos, Borre cabeceou e levou muito perigo. Sete minutos depois, Bruno Tabata recebeu dentro da área, dominou e finalizou na trave.

Depois disso, foi a vez do Galo acertar a trave. Rony finalizou de fora da área e mandou no travessão. Aos 23, Dudu recuperou e acionou Scarpa dentro da área, que cortou o goleiro e finalizou. Vitão salvou em cima da linha.

Aos 29, Rubens fez belo cruzamento para a área. Rony apareceu, mas Vitao foi quem mandou para as redes, marcando contra e abrindo o placar para o Atlético.

O Inter começou melhor a segunda etapa. Com cinco minutos, Borré finalizou forte, mas Everson salvou. Um minuto depois, Borré apareceu novamente e cabeceou na trave.

Aos 34 minutos, Everson apareceu para salvar o Atlético. Em cruzamento para a área de Noal, Juninho cabeceou no canto, o goleiro atleticano voou para espalmar.

Já nos acréscimos, Scarpa cobrou falta de longe. A bola raspou a trave do Inter, levando muito perigo. No lance seguinte, Igor Gomes lançou, e Júnior Santos finalizou na saída do goleiro para marcar o segundo.

Olho na tabela

O Atlético colou de vez no G6 do Brasileirão. O Galo é o sétimo colocado com 20 pontos, mesma pontuação do Fluminense, que o sexto colocado, mas com um jogo a menos. O Internacional por sua vez entrou no Z4. O Colorado é o 17° colocado.

O que vem por aí

As duas equipes não estão no Super Mundial de Clubes, e terão um período de férias neste intervalo. O Atlético terá 13 dias de férias, enquanto o Inter terá 15 dias.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 2 X 0 INTERNACIONAL

CAMPEONATO BRASILEIRO - 12ª RODADA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 12 de junho de 2025, 21h30

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

🟨 Cartões amarelos: Bruno Tabata (INT), Aguirre (INT) e Ronaldo (INT) / Natanael (CAM), Rony (CAM), Scarpa (CAM) e Everson (CAM)

🟥 Cartão vermelho:

⚽ Gols: Vitão (contra / 29'/1°T) e Júnior Santos (48'/ 1°T)

💸 Renda: R$ 1.126.472,86

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 24.781

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael, Igor Rabello, Alonso e Rubens (Vitor Hugo); Gabriel Menino, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Dudu (Igor Gomes), Hulk (Caio Paulista) e Rony (Júnior Santos).

INTERNACIONAL (Técnico: Róger Machado)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon (Diego Rosa); Ronaldo, Thiago Maia (Gustavo Prado) e Bruno Henrique (Noal); Bruno Tabata (Ricardo Mathias), Rafael Borré (Enner Valencia) e Wesley.