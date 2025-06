O Juventude recebe o São Paulo neste sábado (14), às 14h (horário de Brasília), pela 14ª rodada do Brasileirão feminino. A bola rola no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e conta com transmissão da TV Brasil (canal aberto) e TV Brasil Play (streaming).

As equipes vivem cenários bem diferentes dentro da competição. Enquanto o São Paulo está na terceira colocação, com 27 pontos, o Juventude briga contra o rebaixamento, na 13ª colocação.

As donas da casa têm apenas duas vitórias na competição até o momento, além de três empates e oito derrotas. O Juventude está a dois pontos da zona de rebaixamento, ocupada pelo 3B da Amazônia e o Sport, primeira equipe confirmada na Série A2 do próximo ano.

O São Paulo está m ponto atrás do Corinthians, vice-líder da competição. As Soberanas têm campanha de oito vitória, três empates e duas derrotas. Entre os destaques do Tricolor Paulista na competição estão Dudinha e Giovanna Crivelari.

São Paulo vence Bragantino pelo Brasileirão feminino. (Foto: Fernando Roberto/Red Bull Bragantino.)

Confira as informações do jogo entre Palmeiras x Fluminense feminino

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X SÃO PAULO FEMININO - 14ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🏆 Brasileirão Feminino (14ª rodada)

📆 Data e horário: sábado, 14 de junho, às 14h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

📺 Onde assistir: TV Brasil e TV Brasil Play

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico Luciano Brandalise):

Renata May; Hericka Sorriso, Carla Cruz, Bruna Emília e Bell Silva; Leka, Alice e Dani Venturini; Jaielly, Teté e Kamile Loirão.

SÃO PAULO (Técnico Thiago Viana):

Anna Bia; Bruna Calderan, Anny, Day Silva e Bia Meneses; Aline, Camilinha e Maressa; Isa, Dudinha e Crivelari.