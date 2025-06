Santos marca no fim e derrota o Fortaleza pelo Brasileirão

O Santos derrotou o Fortaleza por 3 a 2 na noite desta quinta-feira (12), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na Arena Castelão. O Peixe, na etapa inicial, marcou com Barreal e Guilherme. No 2º tempo, o Fortaleza reagiu com dois gols de Yago Pikachu, mas Rollheiser deu a vitória para os visitantes.

Com o resultado, o Fortaleza estacionou em 10 pontos e segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar. O Santos, que foi a 11 pontos, deixou o Z4, sendo o 14º colocado no momento.

Fortaleza e Santos duelam contra o Z4

Na última rodada antes da pausa no Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Santos se enfrentaram buscando um respiro na luta contra o rebaixamento. O Tricolor dominou as ações de início e teve chance em chute de Gustavo Mancha, mas Gabriel Brazão fez a defesa.

Sem Neymar, o Santos conseguiu balançar as redes em assistência de Rollheiser. O meia encontrou Barreal, que bateu na saída de João Ricardo para marcar. Pochettino teve a chance do empate e parou em Brazão.

Deyverson recebeu cruzamento e acertou o travessão. Pouco depois, o Peixe ampliou a vantagem. Tiquinho Soares aproveitou lateral cobrado por Souza, dominou e ajeitou para Guilherme, que concluiu para o fundo das redes.

Após o intervalo, a partida seguiu com ritmo parecido. O Leão começou a pressionar mais e obrigou Brazão a trabalhar em chute de Pochettino, Após o escanteio, o árbitro marcou pênalti em um toque de mão. Yago Pikachu converteu e diminuiu.

Instantes depois, outro pênalti foi marcado: Pikachu recebeu de Calebe e foi derrubado na área. O camisa 22 cobrou novamente e fez o seu segundo gol na partida. A virada quase veio em conclusão de Breno Lopes, mas Brazão salvou o Alvinegro.

O goleiro santista apareceu novamente para defender finalização de Lucero. Com o placar em aberto, o Santos conseguiu o gol do triunfo em chute de Rollheiser, que bateu na entrada da área e acertou o canto de João Ricardo. Assim, o Peixe deixou o Z4.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 X 3 SANTOS

BRASILEIRÃO - 12ª RODADA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 12/06/2025 - 19h30

📍 Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

🥅 Gols: Yago Pikachu aos 26 e aos 29 min do 2º T (FOR); Barreal aos 15 min do 1º T, Guilherme aos 41 min do 1º T e Rollheiser aos 47 min do 2º T (SAN)

🟨 Cartões amarelos: Marinho, Brítez, Zé Welison, Bruno Pacheco, David Luiz (FOR); Rollheiser, João Schmidt (SAN)

🟥 Cartão vermelho: -

🗣️ Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

🏁 VAR: Rafael Traci (SC)

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Brítez, David Luiz, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Zé Welison, Emiliano Martínez (Calebe) e Pochettino; Marinho (Yago Pikachu), Deyverson (Lucero) e Breno Lopes (Lucca Prior).

SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza (Zé Ivaldo); Zé Rafael (João Schmidt), Diego Pituca (Gabriel Bontempo) e Rollheiser; Barreal (Deivid Washington), Tiquinho Soares (Thaciano) e Guilherme.