Depois de um primeiro tempo cheio de reviravoltas e polêmicas no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, o Bahia saiu com a vantagem de 2 a 0 contra o Bragantino com gols de Luciano Juba e Guilherme Lopes (contra). O resultado revoltou alguns atletas do Massa Bruta, que teve um jogador e um membro da comissão técnica expulsos logo no início do confronto.

Em entrevista na saída para os vestiários, o volante Gabriel, uma das lideranças da equipe do Bragantino, criticou a falta de critério da abritragem de Lucas Paulo Torezin (PR).

- No meio do campo não é falta no nosso jogador, mas perto da área a mesma falta é para expulsão. Com um jogador a menos aos 10 minutos de jogo fica difícil, muda tudo. O Bragantino vai brigar para ser campeão, mas nós pedimos respeito da arbitragem para apitar de igual para igual. O quarto árbitro toda hora no nosso banco falando alguma coisa, os outros vêm aqui e fazem o que quer. Futebol não é assim. O Bragantino é uma das equipes que jogam o futebol mais bonito do Brasil hoje, estamos brigando para chegar à liderança do campeonato, mas nós pedimos que seja de igual para igual - destacou o atleta ao canal Premiere.

Momento da expulsão de Hurtado; jogadores do Bragantino reclamam de arbitragem contra o Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

As polêmicas de arbitragem em Bragantino x Bahia

O lance que mais gerou discussões aconteceu aos 10 minutos, quando Andrés Hurtado derrubou Ademir por trás, próximo da área, em chance clara de gol do Bahia. O árbitro, de início, mandou o jogo seguir, mas voltou atrás após análise do VAR e decidiu expulsar o atleta do Massa Bruta. Outras infrações similares aconteceram na partida e, em algumas delas, o árbitro nada marcou.

Depois da expulsão de Hurtado, Lucas Paulo Torezin também mostrou cartão vermelho para Anderson Marques, auxiliar técnico do Bragantino, por reclamação, o que gerou ainda mais revolta da equipe paulista.

Com 23 pontos, o Massa Bruta é o terceiro colocado do Brasileirão e briga para assumir a liderança antes da parada para o Mundial de Clubes.