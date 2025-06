Cléber Xavier celebra vitória do Santos e promete ajustes no sistema ofensivo

O Santos conquistou a terceira vitória no Campeonato Brasileiro ao vencer o Fortaleza por 3 a 2, nesta quinta-feira (12), no Castelão, em um jogo cheio de reviravoltas. Os gols do Peixe foram anotados por Barreal, Guilherme e Rollheiser. Yago Pikachu marcou dois gols de pênalti para o Leão do Pici em um intervalo de apenas seis minutos no segundo tempo.

O técnico Cléber Xavier destacou a atuação de Rollheiser, que foi o melhor jogador em campo do Alvinegro Praiano.

— Na hora que ele levou o cartão, eu lembrei que estará suspenso no próximo jogo. Uma pena. Vem crescendo muito. Eu tenho conversado muito com ele. Teve poucos jogos no ano passado e agora está tentando equilibrar. Por isso, essa parada para o Mundial vai ser importante para trazer um equilíbrio físico para a equipe, além do mental, de ter saído da zona do rebaixamento. Quero valorizar todos. O Rollheiser, de novo, foi muito bem e teve resiliência com o gol e a assistência — ressaltou o técnico.

Suspenso, Rollheiser está fora do duelo contra o Palmeiras, no final de semana do dia 12 de julho. João Schmidt também levou o terceiro cartão e será baixa no clássico.

No Santos desde o fim de abril deste ano, Cléber Xavier elogiou a evolução da equipe, mas acredita que precisa evoluir ofensivamente no segundo semestre.

— O Santos pode melhorar tudo. O trabalho no futebol é evoluir a cada dia. A questão mental e física são duas dimensões do jogo, junto com a técnica e a tática. Nós temos, tecnicamente, grandes jogadores. Evoluímos no sistema defensivo. Nos cinco jogos anteriores, estávamos entre as melhores defesas, mas hoje sofremos dois gols de pênalti. Precisamos melhorar ofensivamente. Fizemos um jogo interessante e de qualidade com o Botafogo. Sem o Neymar, trabalhamos com Tiquinho. Vamos seguir trabalhando, dando a mão para todos. O mental, saindo da zona, evoluiu. O físico, a parada vai nos ajudar. No aspecto técnico, temos grandes jogadores. E, taticamente, trabalharemos para evoluir.

O técnico santista ainda fez uma análise do jogo e explicou as alterações do segundo tempo.

— A importância de um resultado fora, contra uma equipe que também estava pressionada. É uma equipe muito boa e que esteve nessa situação e conseguiu sair. Fazia muito tempo que a gente não vencia aqui e, por isso, a dificuldade do jogo. Tivemos cinco finalizações no primeiro tempo, sendo duas efetivas. O Fortaleza teve uma perigosa, na trave, com posse de bola maior. No início do segundo tempo, a bola do Barreal poderia ter dado a vantagem de 3 a 0. Vojvoda fez mudanças para a equipe ficar mais agressiva e eu perdi o Souza no intervalo, por lesão. A gente tinha trabalhado com algumas situações. O Tiquinho deu o máximo dele, foi o cara que combateu mais e atacasse o espaço. Thaciano trabalhou assim na semana. Trouxe o Guilherme para dentro e tomei o gol. Repensei situações de jogo. Pituca fazia tempo que não jogava tanto tempo. Bontempo e Deivid entraram para dar mais chegada ao time, com Thaciano do lado. Jogo sofrido, com jogo fora e o adversário crescendo. É importante trabalharmos com todos do grupo. Todos estão se entregando muito. Vamos criar uma unidade, e mostrou isso nesse jogo completou.

Números de Rollheiser no jogo:

90 mins jogados

1 assistência

83% acerto no passe

3 passes decisivos

1 grande chance criada

1 finalização na trave

1 falta sofrida

2/9 duelos ganhos

Nota Sofascore 7.6