Um dos treinadores mais vitoriosos e carismáticos da história do futebol brasileiro será o convidado do Fut&Papo desta quinta-feira (4), às 12h, no Lance!TV. Joel Santana participa de uma conversa especial para analisar o momento da Seleção Brasileira, comentar o trabalho de Carlo Ancelotti e avaliar as condições de Neymar para liderar o Brasil na Copa do Mundo de 2026.

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Conhecido pelo estilo irreverente e por uma trajetória repleta de títulos, o técnico também revela quais são seus favoritos para conquistar o Mundial e relembra histórias marcantes de sua carreira dentro e fora dos gramados.

Durante o bate-papo, Joel compartilha bastidores de suas passagens por Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, clubes nos quais construiu uma trajetória vencedora e se tornou uma das figuras mais populares do futebol nacional.

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Joel Santana concedeu entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Bruno Vaz/Lance!)

O treinador ainda recorda sua experiência à frente da Seleção da África do Sul, período que eternizou o seu famoso inglês e o transformou em um personagem conhecido muito além do universo esportivo.

Apresentado pelos jornalistas João Lidington e Marcelo Smigol, o Fut&Papo desta semana promete uma conversa descontraída, repleta de bastidores, histórias curiosas e opiniões de quem viveu o futebol em alto nível por décadas.

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Com direção de Marcelo Gorodicht, o programa vai ao ar nesta quinta-feira, às 12h, no Lance!TV.

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