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Inter, Remo e Vasco: veja a briga contra o rebaixamento e simule os jogos

Simule os jogos que podem decidir a zona de rebaixamento

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 05:30
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Inter, Remo, Vasco
Internacional, Remo e Vasco estão na zona de rebaixamento (Foto: Divulgação/Internacional, Reprodução/Instagram, AFP)

A briga contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro ganhou novos cenários após os resultados da 23ª rodada. Com o fim da rodada nesta segunda-feira (17), Internacional, Remo e Vasco aparecem entre os times que lutam para escapar da zona de rebaixamento.

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O Vasco foi quem terminou o domingo em situação mais delicada. Jogando em São Januário, o Cruz-Maltino foi derrotado pelo Santos por 3 a 0 e caiu para a 19ª colocação, com 22 pontos. Gabigol, Willian Arão e Luan Peres marcaram para o Peixe.

O resultado também teve impacto direto para o Santos, que deixou o Z-4 e chegou aos 25 pontos, ocupando momentaneamente a 15ª posição.

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Vasco se complica após derrota em São Januário

O Cruz-Maltino teve mais iniciativa durante boa parte do confronto, mas não conseguiu transformar a superioridade em gols. O Santos, por outro lado, foi eficiente quando teve as melhores oportunidades.

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No segundo tempo, Gabigol abriu o placar aos 23 minutos após receber passe de Rollheiser. O gol mudou o panorama da partida e deixou o Vasco mais exposto. Na sequência, Willian Arão aproveitou uma falha de Léo Jardim para marcar o segundo. Pouco depois, Luan Peres completou a goleada após rebote do goleiro vascaíno.

Com a derrota, o Vasco permanece com 22 pontos e vê a situação na parte inferior da tabela ficar ainda mais complicada.

➡️Santos passeia sobre o Vasco, deixa o Z-4 e afunda o rival

Gabriel Barbosa comemorando gol em Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro
Gabriel comemorando gol em Vasco e Santos (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Folhapress)

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Internacional e Remo fazem confronto direto

A rodada ainda terá um confronto decisivo para a luta contra o rebaixamento. Internacional e Remo se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 20h (de Brasília), no Beira-Rio.

O Colorado começou a rodada fora da zona de rebaixamento, com 23 pontos, mas após a vitória do Santos, caiu para a 17ª posição. Uma derrota para o Remo mantém o time gaúcho no Z-4.

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O Remo, por sua vez, tem 22 pontos e ocupa a 18ª colocação. A equipe paraense chega ao confronto após empatar por 2 a 2 com o Atlético-MG, em Belém.

O duelo, portanto, pode provocar uma mudança importante na parte de baixo da classificação. Uma vitória do Remo faria o time ultrapassar Internacional e Mirassol (16°), e aumentaria ainda mais a pressão sobre o Colorado, além do Vasco.

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