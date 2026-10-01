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Brasil x Estados Unidos: horário e onde assistir ao amistoso internacional sub-20

Equipe treinada por Paulo Victor disputa segundo amistoso na Espanha nesta quinta-feira (1º)

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 06:00
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Jogadores da Seleção Brasileira sub-20 se abraçam durante comemoração de gol de Yuri Teles na vitória sobre a Dinamarca
Seleção Brasileira sub-20 goleou a Dinamarca em amistoso (Foto: Nelson Terme /CBF)

A Seleção Brasileira sub-20 enfrenta os Estados Unidos em amistoso nesta quinta-feira (1º), às 13h (de Brasília), na Pinatar Arena, na Espanha. Será o segundo de três compromissos do Brasil nesta Data Fifa. A partida terá transmissão da CBF TV, pelo YouTube.

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Ficha do jogo

escudo brasil cbf seleção brasileira
BRA
escudo estados unidos
EUA
Amistoso sub-20
Data e Hora
quinta-feira, 1º de outubro de 2026, às 13h (de Brasília)
Local
Pinatar Arena, em Murcia (ESP)
Árbitro
-
Assistentes
-
Var
-
Onde assistir
Não definido

A equipe comandada pelo técnico Paulo Victor chega embalada pela goleada de 4 a 1 aplicada sobre a Dinamarca, no primeiro amistoso da sequência. Bruninho (Shakhtar Donetsk-UCR), Lucas Rodrigues (Goiás), Heittor (Palmeiras) e Yuri Leles (Red Bull Bragantino) marcaram os gols da vitória brasileira, enquanto o atacante Olti Hyseni descontou para os dinamarqueses.

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A série de partidas faz parte do ciclo de preparação para o Campeonato Sul-Americano sub-20 de 2027, que distribui quatro vagas para a Copa do Mundo da categoria. Depois dos Estados Unidos, a Seleção ainda terá pela frente o México, no domingo (4).

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Conheça as joias do Brasil sub-20

Lucas Rodrigues segura o brasão da camisa da Seleção Brasileira em comemoração de gol pela equipe sub-20
Lucas Rodrigues marcou um dos gols na vitória sobre a Dinamarca (Foto: Nelson Terme/CBF)

O técnico Paulo Victor, ainda que tenha promovido muitos testes logo no primeiro jogo, pôde extrair ótimos valores. É o caso do lateral-esquerdo Kauã Prates, de 18 anos, revelado pelo Cruzeiro, que veste atualmente a camisa do Borussia Dortmund, ainda que em busca de mais minutos na temporada.

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Outros grandes nomes da geração estão em fase construtiva na Seleção Brasileira sub-20. Bruninho, recém-contratado pelo Shakhtar Donetsk, chegou ao quinto gol nas últimas cinco partidas pela equipe. O meio-campo conta com outras joias do time ucraniano, como Isaque, ex-Fluminense e camisa 10 do sub-20, e Gabriel Carvalho, ex-Internacional.

Entre os nomes a serem observados que ainda atuam no país estão Huguinho, volante titular do Botafogo; Zé Lucas, figurinha carimbada desde o sub-17 e atualmente no Cruzeiro; Djhordney, meia do São Paulo; e Erick Belé, destaque no cenário nacional da base.

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✅ FICHA TÉCNICA

Brasil 🆚 Estados Unidos
Amistoso Internacional Sub-20
📆 Data e horário: quinta-feira, 1º de outubro de 2026, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Pinatar Arena, em Murcia, na Espanha
👁️ Onde assistir: CBF TV (YouTube)

⚽ PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BRASIL

Kauan; Ryan, João Souza, Kauã Prates e Kauã Pascini; Lucas Rodrigues, Zé Lucas e Isaque; Bruninho, Erick Belé e Heittor. Técnico: Paulo Victor.

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