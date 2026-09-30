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Artur Jorge exalta Matheus Pereira, do Cruzeiro: "Melhor do Brasil"

O técnico rasgou elogios ao meio-campista celeste

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
30/09/2026 18:34
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Matheus Pereira em clássico (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Matheus Pereira em clássico (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Treinador do Cruzeiro, o técnico Artur Jorge exaltou Matheus Pereira. Na visão do treinador, o meio-campista é não só o melhor camisa 10 do Brasil, mas também o melhor jogador do Brasileirão.

– (Tenho o melhor 10 do Brasil) Dizem os números, não sou eu. Disse isso uma vez defendendo o grupo e o trabalho. Mas basta olhar os registros e estatísticas do Brasileirão. Matheus é o melhor jogador do Brasil. Estatisticamente, é muito importante dentro do elenco. Faço questão de estar com os meus; os meus sempre são os melhores. O desempenho dele tem sido superior ao de todos os outros no Brasileirão, em relação a todos os parâmetros. Faz parte do trabalho observar os números. Nesses aspectos, Matheus continua sendo o jogador mais valioso estatisticamente do Brasileirão – destacou em entrevista ao Charla Podcast.

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Artur Jorge exalta jogador do Cruzeiro: 'Estará na Seleção'

Ao comentar sobre a potencialização de jogadores em seus elencos, o técnico Artur Jorge exaltou o alto nível de Jonathan Jesus na equipe do Cruzeiro e ressaltou que o zagueiro não demorará a chegar à Seleção Brasileira.

– O trabalho do treinador tem muitas variáveis; essa parte é uma obrigação nossa. O que nos traz resultado é extrair o melhor de cada um. Falando de Barboza, lembrei de Jonathan Jesus. Ele não vai demorar a estar na Seleção Brasileira, com certeza. Acho que, por conta da lesão, não foi convocado. Mas é um jogador que deu um salto enorme em desempenho. Tivemos dificuldade para mantê-lo aqui por causa do assédio da Europa. Com Arroyo, Felipe e Otávio, jogadores que queremos e sabemos que têm potencial, precisamos elevar. São ativos do clube. O projeto não mira só títulos; entendo isso, jogo para vencer troféus, também quero ter pressão por eles. Mas há outros ganhos que passam despercebidos – disse Artur Jorge em entrevista ao Charla Podcast.

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Jonathan Jesus no corredor do Maracanã
Jonathan Jesus no corredor do Maracanã (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Nesta janela, fizemos o maior mercado de vendas do Cruzeiro financeiramente. Recusamos muitas propostas. Há ganhos pelo trabalho realizado. Essa é a visão que quem lidera deve ter. Temos que chegar para lutar pelas copas. Isso valida o trabalho e a qualidade individual. Aumenta a confiança, o desempenho e a valorização. Um clube precisa de autossustentabilidade. Precisamos de uma base que alimente a equipe principal. É necessário um mercado eficiente de scouting para trazer jovens, potencializar e valorizar dentro da equipe, para seguirem para outros voos. São pequenas vitórias e ganhos que internamente sabemos e realizamos – avaliou.

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