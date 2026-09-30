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Flaco López, do Palmeiras, marca primeiro gol pela Argentina; veja

Atacante balançou as redes pela primeira vez com a camisa da seleção argentina

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
30/09/2026 23:13
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Flaco López comemorando primeiro gol marcado com a camisa da Argentina
Flaco López comemorando primeiro gol marcado com a camisa da Argentina (Foto: Diego Lima / AFP)

A Argentina goleou a Bolívia por 4 a 0 nesta quarta-feira (30), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, em amistoso pela Data Fifa. O destaque para o futebol brasileiro ficou por conta de Flaco López, do Palmeiras, que marcou o quarto gol da equipe e anotou pela primeira vez com a camisa da seleção argentina.

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O atacante entrou na reta final da partida e aproveitou uma sobra dentro da área aos 40 minutos do segundo tempo. Flaco finalizou de bico e fechou a goleada argentina sobre os bolivianos.

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Veja o gol:

O gol saiu na oitava partida de Flaco López pela seleção principal da Argentina. Convocado por Lionel Scaloni para a Copa do Mundo de 2026, o jogador fez parte do elenco que terminou com o vice-campeonato mundial.

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Flaco López teve participação decisiva na Copa do Mundo

Apesar de ainda não ter marcado pela Argentina até o amistoso desta quarta-feira, Flaco López teve participação importante na campanha da seleção no Mundial disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

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O atacante entrou em campo em duas partidas durante a competição e contribuiu com uma assistência decisiva. Nas quartas de final, Flaco serviu Julián Álvarez no gol da vitória por 3 a 1 sobre a Suíça, resultado que garantiu a classificação argentina para a semifinal.

Agora, além da assistência em uma Copa do Mundo, o jogador do Palmeiras também soma o primeiro gol pela seleção principal.

Flaco López e Messi celebram vitória da Argentina sobre a Suíça na Copa do Mundo
Flaco López e Messi celebram vitória da Argentina sobre a Suíça na Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Argentina goleia Bolívia

A equipe de Lionel Scaloni abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, com Lautaro Martínez. O atacante recebeu na entrada da área, se livrou da marcação e finalizou rasteiro no canto do goleiro Viscarra.

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Aos 28 minutos, Nico Paz ampliou. Palácios encontrou o meio-campista dentro da área, e o jogador tocou por cobertura na saída do goleiro boliviano para fazer 2 a 0.

Na volta do intervalo, Cuti Romero marcou o terceiro aos sete minutos, após cobrança de falta pela esquerda. O zagueiro subiu mais alto que a defesa e desviou de cabeça para ampliar a vantagem.

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Na reta final, Flaco López aproveitou a sobra dentro da área e finalizou de bico para marcar seu primeiro gol pela Argentina e fechar o placar em 4 a 0.

Com time remodelado e novos nomes, Argentina dá o pontapé inicial na renovação para os próximos anos
Com time remodelado e novos nomes, Argentina dá o pontapé inicial na renovação para os próximos anos (Foto: Diego Lima / AFP)

Messi não participou do amistoso

A partida também marcou o primeiro compromisso da Argentina após o vice-campeonato da Copa do Mundo de 2026 sem Lionel Messi. O craque anunciou a aposentadoria da seleção após o Mundial e não esteve à disposição de Scaloni nesta Data Fifa.

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Messi ainda fará sua despedida da Argentina no próximo compromisso da equipe. A seleção enfrenta Benin no dia 6 de outubro, quando o camisa 10 terá a oportunidade de disputar sua última partida pela equipe nacional.

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