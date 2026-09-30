Artur Jorge exalta jogador do Cruzeiro: 'Estará na Seleção'

Ao comentar sobre a potencialização de jogadores em seus elencos, o técnico Artur Jorge exaltou o alto nível de Jonathan Jesus na equipe do Cruzeiro e ressaltou que o zagueiro não demorará a chegar à Seleção Brasileira.

– O trabalho do treinador tem muitas variáveis; essa parte é uma obrigação nossa. O que nos traz resultado é extrair o melhor de cada um. Falando de Barboza, lembrei de Jonathan Jesus. Ele não vai demorar a estar na Seleção Brasileira, com certeza. Acho que, por conta da lesão, não foi convocado. Mas é um jogador que deu um salto enorme em desempenho. Tivemos dificuldade para mantê-lo aqui por causa do assédio da Europa. Com Arroyo, Felipe e Otávio, jogadores que queremos e sabemos que têm potencial, precisamos elevar. São ativos do clube. O projeto não mira só títulos; entendo isso, jogo para vencer troféus, também quero ter pressão por eles. Mas há outros ganhos que passam despercebidos – disse Artur Jorge em entrevista ao Charla Podcast.

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– Nesta janela, fizemos o maior mercado de vendas do Cruzeiro financeiramente. Recusamos muitas propostas. Há ganhos pelo trabalho realizado. Essa é a visão que quem lidera deve ter. Temos que chegar para lutar pelas copas. Isso valida o trabalho e a qualidade individual. Aumenta a confiança, o desempenho e a valorização. Um clube precisa de autossustentabilidade. Precisamos de uma base que alimente a equipe principal. É necessário um mercado eficiente de scouting para trazer jovens, potencializar e valorizar dentro da equipe, para seguirem para outros voos. São pequenas vitórias e ganhos que internamente sabemos e realizamos – avaliou.

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Artur Jorge avalia desafio do Cruzeiro para alcançar Palmeiras e Flamengo

Técnico do Cruzeiro, Artur Jorge explicou nesta quarta-feira (30) os impactos da renovação de seu contrato até o fim de 2030. Para o treinador, além do elenco, é importante que o clube evolua em organização para atingir o nível de Flamengo e Palmeiras.

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– É um tremendo voto de confiança e aumenta minha responsabilidade. O Flamengo e o Palmeiras estão à frente, não só no elenco. O grupo é, claro, o melhor do Brasil. Mas destaco a forma de organização estrutural, como estão montados, como vivem o dia a dia. Esse é o grande desafio no Cruzeiro, temos etapas para cumprir e alcançá-las. A renovação até 2030 tem como princípio exatamente isso. Não é comum que, depois de duas semanas, se proponha uma renovação de três anos. Creio que há o reconhecimento da diretoria de que havia grande disponibilidade da minha parte, da comissão, para sermos comprometidos com o projeto. A partir daqui, deixamos de ser uma comissão técnica de curto prazo e temos a responsabilidade de montar um projeto para o Cruzeiro – comentou o treinador em entrevista ao Charla Podcast.

Renovação do técnico Artur Jorge, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– As coisas precisam de tempo. Vemos o Bahia evoluir e competir longe do que deseja alcançar. Todos querem ser campeões, mas 19 não serão. Esta renovação me dá uma responsabilidade, um voto de confiança, e demonstra minha dedicação e empenho. Buscamos esse impacto também. Tínhamos um elenco e um treinador bons, mas não estava funcionando. Só não aconteceu. Tivemos impacto direto no resultado e isso ajuda a validar o trabalho. Isso nos ajuda na visão 360 do clube. Quando renovamos, apresentamos um projeto para os próximos anos. Temos essa questão importante: precisamos gerir expectativas e moldá-las para tirar o máximo proveito. Temos 50% do elenco com menos de 23 anos. Os jogadores da base que lançamos. Temos atletas que atuam com 17 anos na equipe profissional. Tudo isso é um caminho a ser percorrido. Fizemos em uma volta inteira, temos 38 pontos. Fui campeão quando fiz 40. É resultado, é importante termos ambição por mais, mas também capacidade para entender que há um trabalho em andamento que precisa de carinho, esperança e apoio conjunto para fazer um Cruzeiro maior – comentou o técnico.