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Santos passeia sobre o Vasco, deixa o Z-4 e afunda o rival

Peixe faz 3 a 0 em São Januário, em duelo direto contra o rebaixamento

PorMauricio LuzJuliana Yamaoka
Rio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 18:00
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Gabigol comemora gol pelo Santos sobre o Vasco em São Januário
Gabigol comemora gol pelo Santos sobre o Vasco em São Januário (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2999385

O Santos venceu o Vasco por 3 a 0 neste domingo (16), em São Januário, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol, William Arão e Luan Peres fizeram os gols da vitória santista no Rio de Janeiro (RJ),

Com o resultado, o Cruz-Maltino se afunda na zona de rebaixamento e ocupa a 19ª colocação, com 22 pontos. O Peixe, por sua vez, sai do Z-4 e chega aos 25 pontos, na 15ª posição momentaneamente.

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Vasco x Santos: como foi o jogo?

Primeiro tempo: Vasco pressiona, mas Santos perde as melhores chances

O Vasco teve mais controle da partida no primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances de gol. Mais cauteloso defensivamente, o Santos foi mais perigoso nas oportunidades que criou. Contudo, a primeira boa chance foi do Peixe, aos 14 minutos. Gabigol ficou cara a cara com Léo Jardim, mas finalizou para fora. O Cruz-Maltino manteve a iniciativa na sequência, sem conseguir levar perigo com a mesma frequência. Nos minutos finais, o Santos voltou a ameaçar, com Caballero cabeceando a bola no travessão. Apesar do maior volume vascaíno, o time visitante terminou a primeira etapa com as melhores oportunidades.

Segundo tempo: Santo empilha gols e vence fora de casa

Os times voltaram do intervalo no mesmo ritmo, com o Vasco ocupando o campo de ataque e o Santos esperando a oportunidade de sair no contra-ataque. Tchê Tchê e Robert Renan despediçaram chances dentro da área, e Puma Rodríguez acertou a trave. Quem abriu o placar chegou ao gol, no entanto, foi o Santos. Rollheiser acionou Gabigol dentro da área, e o camisa 9 bateu de canhota para colocar os visitantes à frente aos 23 minutos. A partir dali, o jogo desandou para o Cruz-Maltino, e o Peixe empilhou um atrás do outro. Léo Jardim saiu mal em cruzamento, e Willian Arão fez o segundo santista. Pouco depois, o goleiro vascaíno deu rebote em cobrança de falta, e Luan Peres ampliou a vantagem para 3 a 0.

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Gabigol finaliza durante duelo entre Vasco e Santos em São Januário
Gabigol finaliza durante duelo entre Vasco e Santos em São Januário (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2999384

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O primeiro gol do Santos, marcado por Gabigol, abriu a porteira para o resultado construído pelos visitantes. Até aquele momento, o Vasco controlava o jogo, mas o Peixe encontrou o caminho do gol quando abriu o placar.

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Deu aula 🏅

Atuando como zagueiro, William Arão foi destaque tanto ofensivamente, com um gol, quanto defensivamente. Ele teve 12 contribuições defensivas para evitar gols do Vasco em São Januário.

Ficou abaixo 📉

Léo Jardim foi mal em dois dos três gols do Santos, primeiro com o soco errado que gerou o gol de William Arão e, depois, dando rebote nos pés de Luan Peres.

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✅ FICHA TÉCNICA
⚽ VASCO X SANTOS
Campeonato Brasileiro – 23ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio São Januário (Rio de Janeiro, RJ)
Gols: Gabigol, aos 23'/2°T (0-1);
🟨 Cartões amarelos: Robert Renan e Paulo Henrique (VAS);
🟥 Cartões vermelhos: -
🏟️ Público: 20.430 presentes;
💰 Renda: R$ 771.718,00.

Escalação do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton (Puma Rodríguez); Thiago Mendes, Jair (Sosa), Tchê Tchê; Andrés Gómez, Spinelli (David) e Colidio (Marino).

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➡️ Jair é substituído com dores, e Sosa estreia pelo Vasco contra o Santos

Escalação do Santos (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Arão, João Ananias e Escobar; João Schmidt, Oliva (Gustavinho) e Neymar; Barreal (Rony), Caballero (Rollheiser) e Gabigol (Thaciano).

🕴️ Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

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