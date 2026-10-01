Flamengo x Palmeiras: cenário de 2025 se repete em 2026

A reta final do Campeonato Brasileiro coloca novamente Flamengo e Palmeiras em uma disputa direta pelo protagonismo da temporada. O cenário guarda semelhanças com o que aconteceu em 2025: na altura da 29ª rodada, os dois clubes também estavam envolvidos na briga pelo título nacional e classificados para as semifinais da Libertadores. Naquele momento, porém, os adversários eram Racing e LDU. Agora, Flamengo e Palmeiras enfrentam Estudiantes e Fluminense, respectivamente.

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O recorte a partir da 29ª rodada do Brasileirão de 2025 mostra como os dois times se saíram na parte decisiva daquela temporada. Considerando os jogos da 29ª à 38ª rodada (exatamente o recorte que falta para esta temporada) e incluindo as partidas atrasadas da 12ª e da 13ª rodada que foram disputadas nesse intervalo, o Flamengo somou 21 pontos em 33 possíveis, com seis vitórias, três empates e duas derrotas. O aproveitamento foi de 63,6%.

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O Palmeiras também terminou o período com 15 pontos, nos mesmos 33 disputados. Foram quatro vitórias, três empates e quatro derrotas, o que representou 45,5% de aproveitamento.

O Flamengo marcou 25 gols e sofreu 14 no recorte. O Palmeiras balançou as redes 15 vezes e sofreu 10 gols. Ou seja, além de ter um aproveitamento superior, o Rubro-Negro terminou o período com saldo de gols melhor: +11 contra +5 do Alviverde.

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A disputa pela liderança

O recorte também mostra uma alternância entre os dois clubes na liderança do campeonato. Depois de Palmeiras e Flamengo se alternarem no topo ao longo das rodadas anteriores, o Rubro-Negro assumiu a primeira colocação entre a 29ª e a 31ª rodada.

O Palmeiras retomou a liderança na 32ª rodada, mas o Flamengo voltou ao primeiro lugar na rodada seguinte. O Verdão novamente ficou à frente na 34ª, antes de o time carioca reassumir a ponta a partir da 35ª rodada e permanecer no topo até o fim.

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Na classificação final, o Flamengo terminou com 79 pontos, contra 76 do Palmeiras, e conquistou o Campeonato Brasileiro de 2025.

Flamengo x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Cenário se repete em 2026

Um ano depois, a reta final apresenta novamente os dois clubes envolvidos nas mesmas duas competições. No Brasileirão, o Flamengo chega à 29ª rodada na liderança com 60 pontos, enquanto o Palmeiras aparece logo atrás com 57. Nessa altura, em 2025, ambos os times chegavam à rodada 29 com 1 jogo a menos disputado cada um; o Verdão era líder com 61 pontos contra 58 do Rubro-Negro (ambos com 27 jogos).

Se for considerar após as contas dos jogos atrasados, ambos apareceriam empatados em 61 pontos depois de 28 rodadas disputadas.

Pensando na reta final de 2026, esses são os jogos de Flamengo e Palmeiras até o final do Brasileirão:

A partir da 29ª rodada, o Flamengo terá pela frente Santos, Fluminense, Bahia, Atlético-MG, Vasco, Grêmio, Athletico-PR, Palmeiras, Coritiba e Chapecoense.

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O Palmeiras, por sua vez, enfrentará Bahia, Corinthians, Athletico-PR, Red Bull Bragantino, Santos, Remo, Cruzeiro, Flamengo, Chapecoense e Coritiba.

O confronto direto está marcado para a 36ª rodada, com o Palmeiras recebendo o Flamengo. A partida será um dos últimos compromissos dos dois na competição e pode ter peso importante na definição da tabela, embora o resultado final da disputa dependa também dos demais jogos.

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O mesmo confronto também decidiu a Libertadores

A rivalidade entre os dois não ficou restrita ao Campeonato Brasileiro em 2025. Depois de Flamengo e Palmeiras eliminarem Racing e LDU, respectivamente, os clubes voltaram a se encontrar na final da Libertadores.

O Flamengo venceu por 1 a 0, com gol de Danilo, e conquistou o tetracampeonato da competição.

Assim, a temporada terminou com o Flamengo levando os dois principais títulos em disputa entre os clubes.

Danilo sobe para desviar de cabeça contra o Palmeiras na final da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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