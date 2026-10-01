Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Flamengo x Palmeiras: cenário de 2025 se repete em 2026

Clubes chegam à reta final de 2026 em cenário semelhante à temporada anterior

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 08:00
Supervisionado porWilson Spiler,
Favorite o Lance! no Google
Flamengo e Palmeiras se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro
Flamengo e Palmeiras se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro de 2025 (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

A reta final do Campeonato Brasileiro coloca novamente Flamengo e Palmeiras em uma disputa direta pelo protagonismo da temporada. O cenário guarda semelhanças com o que aconteceu em 2025: na altura da 29ª rodada, os dois clubes também estavam envolvidos na briga pelo título nacional e classificados para as semifinais da Libertadores. Naquele momento, porém, os adversários eram Racing e LDU. Agora, Flamengo e Palmeiras enfrentam Estudiantes e Fluminense, respectivamente.

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O recorte a partir da 29ª rodada do Brasileirão de 2025 mostra como os dois times se saíram na parte decisiva daquela temporada. Considerando os jogos da 29ª à 38ª rodada (exatamente o recorte que falta para esta temporada) e incluindo as partidas atrasadas da 12ª e da 13ª rodada que foram disputadas nesse intervalo, o Flamengo somou 21 pontos em 33 possíveis, com seis vitórias, três empates e duas derrotas. O aproveitamento foi de 63,6%.

continua após a publicidade

O Palmeiras também terminou o período com 15 pontos, nos mesmos 33 disputados. Foram quatro vitórias, três empates e quatro derrotas, o que representou 45,5% de aproveitamento.

O Flamengo marcou 25 gols e sofreu 14 no recorte. O Palmeiras balançou as redes 15 vezes e sofreu 10 gols. Ou seja, além de ter um aproveitamento superior, o Rubro-Negro terminou o período com saldo de gols melhor: +11 contra +5 do Alviverde.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

A disputa pela liderança

O recorte também mostra uma alternância entre os dois clubes na liderança do campeonato. Depois de Palmeiras e Flamengo se alternarem no topo ao longo das rodadas anteriores, o Rubro-Negro assumiu a primeira colocação entre a 29ª e a 31ª rodada.

O Palmeiras retomou a liderança na 32ª rodada, mas o Flamengo voltou ao primeiro lugar na rodada seguinte. O Verdão novamente ficou à frente na 34ª, antes de o time carioca reassumir a ponta a partir da 35ª rodada e permanecer no topo até o fim.

continua após a publicidade

Na classificação final, o Flamengo terminou com 79 pontos, contra 76 do Palmeiras, e conquistou o Campeonato Brasileiro de 2025.

Flamengo x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Flamengo x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Cenário se repete em 2026

Um ano depois, a reta final apresenta novamente os dois clubes envolvidos nas mesmas duas competições. No Brasileirão, o Flamengo chega à 29ª rodada na liderança com 60 pontos, enquanto o Palmeiras aparece logo atrás com 57. Nessa altura, em 2025, ambos os times chegavam à rodada 29 com 1 jogo a menos disputado cada um; o Verdão era líder com 61 pontos contra 58 do Rubro-Negro (ambos com 27 jogos).

Se for considerar após as contas dos jogos atrasados, ambos apareceriam empatados em 61 pontos depois de 28 rodadas disputadas.

Pensando na reta final de 2026, esses são os jogos de Flamengo e Palmeiras até o final do Brasileirão:

A partir da 29ª rodada, o Flamengo terá pela frente Santos, Fluminense, Bahia, Atlético-MG, Vasco, Grêmio, Athletico-PR, Palmeiras, Coritiba e Chapecoense.

continua após a publicidade

O Palmeiras, por sua vez, enfrentará Bahia, Corinthians, Athletico-PR, Red Bull Bragantino, Santos, Remo, Cruzeiro, Flamengo, Chapecoense e Coritiba.

O confronto direto está marcado para a 36ª rodada, com o Palmeiras recebendo o Flamengo. A partida será um dos últimos compromissos dos dois na competição e pode ter peso importante na definição da tabela, embora o resultado final da disputa dependa também dos demais jogos.

continua após a publicidade

O mesmo confronto também decidiu a Libertadores

A rivalidade entre os dois não ficou restrita ao Campeonato Brasileiro em 2025. Depois de Flamengo e Palmeiras eliminarem Racing e LDU, respectivamente, os clubes voltaram a se encontrar na final da Libertadores.

O Flamengo venceu por 1 a 0, com gol de Danilo, e conquistou o tetracampeonato da competição.

Assim, a temporada terminou com o Flamengo levando os dois principais títulos em disputa entre os clubes.

Danilo sobe para desviar de cabeça contra o Palmeiras na final da Libertadores
Danilo sobe para desviar de cabeça contra o Palmeiras na final da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
José Boto cercado de microfones em entrevista no Galeão

Flamengo

Boto explica impacto do fim das Bets no Flamengo: 'Pior cenário'

Há 3 minutos
Yuri Alberto olhando para bola durante treino do Corinthians

Corinthians

Yuri Alberto quebra o silêncio sobre retorno após lesão: 'Muito feliz'

Há 30 minutos
camisa santos

Santos

Santos lança camisa especial de Outubro Rosa; veja imagens e preços

Há 36 minutos
Tite comandando treino do Botafogo

Botafogo

Tite tem espaço para potencializar peças-chave do Botafogo

Há 58 minutos
Artur Jorge no Mineirão

Cruzeiro

Artur Jorge projeta 2027 do Cruzeiro: "Brigar por títulos"

Há 1 hora
Memphis, Rodrigo Garro e Yuri Alberto

Corinthians

Corinthians vê números despencarem sem trio Garro, Yuri Alberto e Memphis

Há 5 horas
Mais LANCE!
Flaco López comemorando primeiro gol marcado com a camisa da Argentina

Atuação de Flaco López contra Bolívia repercute no exterior: 'É preciso'

Gabriel Pec no Beira-Rio

Cruzeiro: Gabriel Pec evolui em recuperação e tem projeção de retorno aos trabalhos em campo

Cuca comandando o Santos no ano de 2026 (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Saiba qual é a relação de Cuca com escrita de quase seis anos do Santos contra São Paulo pelo Brasileirão

Jogadores da Seleção Brasileira sub-20 se abraçam durante comemoração de gol de Yuri Teles na vitória sobre a Dinamarca

Brasil x Estados Unidos: horário e onde assistir ao amistoso internacional sub-20

Jogadores do Atlético em treino na Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Outubro pode definir rumos do Atlético na temporada: veja a agenda

Gonçalo Ramos comemora gol de Portugal com companheiros contra a Noruega pela Liga das Nações. (Foto: Cornelius Poppe/NTB/AFP)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (01/10/2026)

Colidio e Sosa seguram as camisas do Vasco com seus nomes em suas apresentações

Argentinos recém-chegados ao Vasco se destacam, e amizade fora de campo facilita adaptação

Flaco López comemorando primeiro gol marcado com a camisa da Argentina

Flaco López, do Palmeiras, marca primeiro gol pela Argentina; veja

Saúl, e Igor, dono do podcast sobre a Rocinha, o 'Rocinha Cast'

Saúl, do Flamengo, conhece a Rocinha durante a Data Fifa

Ninho do Urubu, CT do Flamengo

Flamengo é aceito por Fux em processos do STF sobre bets

Fábio com o prêmio de melhor em campo na partida contra o Rivadavia

Fábio completa 46 anos: veja outros quarentões em atividade no futebol

Neymar e Phillipe Coutinho durante treino do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Com Coutinho em evolução e Neymar no gramado, Santos treina para clássico contra o São Paulo

Tricolor entra em campo buscando manter a invencibilidade em clássicos (Foto: Reprodução/Flamengo)

Flamengo x Fluminense: CBF define árbitro para o clássico do Brasileirão