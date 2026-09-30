Protagonista na recuperação do Cruzeiro em 2026, Artur Jorge relembrou nesta quarta-feira (30) a eliminação para o Flamengo na Libertadores. O comandante afirmou que, pensando após o resultado, faria algo diferente no duelo para ter uma equipe mais impositiva.

– Não consigo reduzir ao ponto de que um jogo determina a competência de um jogador. Nem consigo ser desonesto ao colocar a individualidade acima do coletivo. Não fomos capazes de ser superiores ao Flamengo. Não fomos porque fomos uma equipe que batalhou; perdemos por 3 a 2 no agregado. Aqui, uma proximidade do resultado, daquilo que foi. Faz parte estrategicamente de como nos apresentamos em campo. Estamos jogando contra uma equipe de grande nível, um elenco mais amplo que o nosso. Tivemos, no segundo tempo em casa, o Flamengo colocou Pedro e Paquetá, dois jogadores que estão na Seleção Brasileira. Só para termos a dimensão. No Brasileirão, vencemos em casa. Sabíamos que o fim de agosto seria difícil para o Cruzeiro. Havia a decisão na Libertadores e contra o Atlético. Ali, tínhamos tudo para correr bem ou mal. Não conseguimos os resultados e ficamos frustrados. Percebemos a tristeza da torcida. Continuamos fazendo nosso campeonato de forma regular – disse o técnico.

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– Faria algo diferente no jogo do Maracanã, estrategicamente. Tivemos dificuldade para entrar na partida. Acabamos sendo mais dominados do que dominadores. Provavelmente teria pensado em algo diferente, mais próximo do nível de domínio do adversário – avaliou Artur Jorge ao Charla Podcast sobre a eliminação do Cruzeiro.

Artur Jorge exalta jogador do Cruzeiro: "Estará na Seleção"

Ao comentar sobre a potencialização de jogadores em seus elencos, o técnico Artur Jorge exaltou o alto nível de Jonathan Jesus na equipe do Cruzeiro e ressaltou que o zagueiro não demorará a chegar à Seleção Brasileira.

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Jonathan Jesus no Barradão (Foto: Celo Gil/Cruzeiro)

– O trabalho do treinador tem muitas variáveis; essa parte é uma obrigação nossa. O que nos traz resultado é extrair o melhor de cada um. Falando de Barboza, lembrei de Jonathan Jesus. Ele não vai demorar a estar na Seleção Brasileira, com certeza. Acho que, por conta da lesão, não foi convocado. Mas é um jogador que deu um salto enorme em desempenho. Tivemos dificuldade para mantê-lo aqui por causa do assédio da Europa. Com Arroyo, Felipe e Otávio, jogadores que queremos e sabemos que têm potencial, precisamos elevar. São ativos do clube. O projeto não mira só títulos; entendo isso, jogo para vencer troféus, também quero ter pressão por eles. Mas há outros ganhos que passam despercebidos – disse Artur Jorge em entrevista ao Charla Podcast.



