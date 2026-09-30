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Fábio completa 46 anos: veja outros quarentões em atividade no futebol

Goleiro do Fluminense chega aos 46 anos e integra lista que conta com nomes como Kazu Miura, Cristiano Ronaldo e Thiago Silva

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/09/2026 19:33
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Fábio com o prêmio de melhor em campo na partida contra o Rivadavia
Fábio com o prêmio de melhor em campo na partida contra o Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

O goleiro Fábio completa 46 anos nesta quarta-feira (30) e segue em atividade pelo Fluminense. O jogador, que está no clube desde 2022, é um dos principais exemplos de longevidade no futebol brasileiro e continua acumulando marcas na carreira. Em 2026, o veterano também ajudou o Tricolor a chegar à semifinal da Libertadores.

➡️ Em alto nível aos 46: por que Fábio nunca jogou pela Seleção Brasileira?

Fábio, porém, não é o único jogador a seguir nos gramados depois dos 40 anos. A lista reúne nomes de diferentes gerações e posições, desde ídolos do futebol brasileiro e mundial até o japonês Kazu Miura, que aos 59 anos continua atuando profissionalmente.

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Kazu Miura — 59 anos

O japonês Kazuyoshi Miura, conhecido como King Kazu, é o jogador profissional mais velho do mundo em atividade. Aos 59 anos, o atacante disputa sua 41ª temporada como profissional pelo Fukushima United, da terceira divisão japonesa.

Em julho, Kazu voltou a marcar depois de quatro anos sem balançar as redes. O atacante foi titular na vitória por 7 a 0 sobre o Iwaki Furukawa, pela Copa do Imperador, e marcou um dos gols da partida. Miura também tem passagem pelo futebol brasileiro: defendeu o Santos em 1990.

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Kazu Miura olhando para cima com uniforme verde com uma faixa branca
Kazu Miura segue em atividade aos 59 anos (Foto: Reprodução/ Instagram)

Fábio — 46 anos

O aniversariante desta quarta-feira é um dos jogadores mais longevos do futebol brasileiro. Fábio chegou aos 46 anos como titular do Fluminense e segue sendo utilizado pela equipe na temporada.

O goleiro também acumula recordes históricos. É o jogador com mais partidas na história do futebol, do Campeonato Brasileiro e tem marcas expressivas na Copa do Brasil e na Libertadores. Em 2025, terminou o Brasileirão como o atleta mais velho a disputar uma partida de Série A, aos 45 anos.

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Fábio em Fluminense x Bolívar (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Fábio em Fluminense x Bolívar (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Nenê — 45 anos

Aos 45 anos, Nenê continua atuando pelo Botafogo-PB e disputa sua 27ª temporada como profissional. Revelado pelo Paulista, o meia construiu carreira no Brasil e na Europa, com passagens por clubes como Santos, Vasco e Fluminense.

O auge da trajetória internacional aconteceu no Paris Saint-Germain, onde foi eleito o melhor jogador do Campeonato Francês na temporada 2010/11. Em 2026, Nenê segue como uma das principais referências do Botafogo-PB e já soma mais de mil partidas oficiais na carreira.

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Nenê em ação pelo Botafogo-PB (Foto: Divulgação/ Botafogo-PB)
Nenê em ação pelo Botafogo-PB (Foto: Divulgação/ Botafogo-PB)

Roque Santa Cruz — 45 anos

Roque Santa Cruz continua em atividade aos 45 anos e defende o Olimpia, clube onde foi revelado e pelo qual iniciou a carreira profissional. O atacante retornou ao time paraguaio em 2024, após passagens por clubes como Bayern de Munique, Blackburn Rovers, Manchester City, Betis e Málaga.

Pela seleção do Paraguai, Santa Cruz disputou quatro Copas do Mundo e marcou 32 gols em 112 partidas. Ao longo da carreira, conquistou títulos nacionais na Alemanha e na Inglaterra, além da Liga dos Campeões de 2000/01 pelo Bayern de Munique.

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Roque Santa Cruz
Roque Santa Cruz atua pelo Olímpia (Foto: Divulgação/Olímpia)

Thiago Silva — 42 anos

Thiago Silva completou 42 anos em setembro e também faz parte do elenco do Fluminense. O zagueiro voltou ao clube em junho de 2026, após uma passagem pelo Porto, para iniciar sua terceira passagem pelo Tricolor.

Revelado no futebol brasileiro e com longa trajetória na Europa, Thiago Silva se tornou um dos principais defensores brasileiros de sua geração. No Fluminense, conquistou a Copa do Brasil de 2007 e acumulou mais de 200 partidas pelo clube antes do retorno em 2026.

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Thiago Silva orienta Fluminense contra o Corinthians
Thiago Silva orienta Fluminense contra o Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Cristiano Ronaldo — 41 anos

Um dos maiores nomes do futebol mundial nas últimas décadas, Cristiano Ronaldo também segue em atividade aos 41 anos. O português defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e continua marcando gols na carreira.

Em 2026, Ronaldo disputou sua sexta Copa do Mundo por Portugal e chegou ao Mundial aos 41 anos. Pelo Al-Nassr, conquistou o Campeonato Saudita na temporada 2025/26 e segue perseguindo a marca de mil gols como profissional.

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Cristiano Ronaldo em ação no Al-Nassr (Foto: Fadel Senna / AFP)
Cristiano Ronaldo em ação no Al-Nassr (Foto: Fadel Senna / AFP)

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