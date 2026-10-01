Outubro pode definir rumos do Atlético na temporada: veja a agenda
Galo terá sequência decisiva com oito jogos no mês em duas competições
O Atlético terá um mês de outubro de alta exigência. Após a Data Fifa, o Galo enfrentará uma sequência apertada de oito partidas pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Sul-Americana, com confrontos importantes nas duas competições.
Antes mesmo do encerramento da Data Fifa, o Galo já terá um compromisso pelo Brasileirão. No dia 3 de outubro, a equipe recebe o Red Bull Bragantino, na Arena MRV, em duelo atrasado da 21ª rodada.
Depois, o Galo terá dois compromissos consecutivos pelo campeonato nacional. Primeiro, visita o Athletico-PR, no dia 8, e, três dias depois, volta a Belo Horizonte para enfrentar o Santos, na Arena MRV.
Na sequência, o alvinegro muda o foco para a Copa Sul-Americana. No dia 14 de outubro, a equipe de Eduardo Domínguez encara o Montevideo City Torque, do Uruguai, na Arena MRV, pelo jogo de ida da semifinal.
Entre os dois confrontos com a equipe uruguaia, o Galo ainda terá uma partida pelo Brasileirão. No dia 17, recebe o Coritiba, também na Arena MRV, pela 31ª rodada.
Após o duelo de volta da semifinal da Sul-Americana, marcado para 21 de outubro, o Atlético retoma a disputa do Campeonato Brasileiro. A reta final do mês ainda reserva dois compromissos de peso: primeiro, contra o Flamengo, fora de casa, pela 32ª rodada, e depois o clássico com o Cruzeiro, na Arena MRV, pela rodada seguinte.
Ao todo, serão oito partidas em outubro, sendo seis pelo Brasileirão e duas pela semifinal da Copa Sul-Americana. A sequência coloca o Atlético diante de um período importante para definir os rumos da temporada.
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Agenda do Atlético em outubro
- 03/10 — 18h30 — Atlético x Red Bull Bragantino — 21ª rodada do Brasileirão
- 08/10 — 20h — Athletico-PR x Atlético — 29ª rodada do Brasileirão
- 11/10 — 16h — Atlético x Santos — 30ª rodada do Brasileirão
- 14/10 — 19h — Atlético x Montevideo City Torque — ida da semifinal da Copa Sul-Americana
- 17/10 — 18h30 — Atlético x Coritiba — 31ª rodada do Brasileirão
- 21/10 — 19h — Montevideo City Torque x Atlético — volta da semifinal da Copa Sul-Americana
- 26/10 — 20h — Flamengo x Atlético — 32ª rodada do Brasileirão
- 29/10 — 19h30 — Atlético x Cruzeiro — 33ª rodada do Brasileirão
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