Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Outubro pode definir rumos do Atlético na temporada: veja a agenda

Galo terá sequência decisiva com oito jogos no mês em duas competições

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
01/10/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Atlético em treino na Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Jogadores do Atlético em treino na Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético terá um mês de outubro de alta exigência. Após a Data Fifa, o Galo enfrentará uma sequência apertada de oito partidas pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Sul-Americana, com confrontos importantes nas duas competições.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético terá um mês de outubro de alta exigência. Após a Data Fifa, o Galo enfrentará uma sequência apertada de oito partidas pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Sul-Americana, com confrontos importantes nas duas competições.

Antes mesmo do encerramento da Data Fifa, o Galo já terá um compromisso pelo Brasileirão. No dia 3 de outubro, a equipe recebe o Red Bull Bragantino, na Arena MRV, em duelo atrasado da 21ª rodada.

continua após a publicidade

Depois, o Galo terá dois compromissos consecutivos pelo campeonato nacional. Primeiro, visita o Athletico-PR, no dia 8, e, três dias depois, volta a Belo Horizonte para enfrentar o Santos, na Arena MRV.

Na sequência, o alvinegro muda o foco para a Copa Sul-Americana. No dia 14 de outubro, a equipe de Eduardo Domínguez encara o Montevideo City Torque, do Uruguai, na Arena MRV, pelo jogo de ida da semifinal.

continua após a publicidade

Entre os dois confrontos com a equipe uruguaia, o Galo ainda terá uma partida pelo Brasileirão. No dia 17, recebe o Coritiba, também na Arena MRV, pela 31ª rodada.

Após o duelo de volta da semifinal da Sul-Americana, marcado para 21 de outubro, o Atlético retoma a disputa do Campeonato Brasileiro. A reta final do mês ainda reserva dois compromissos de peso: primeiro, contra o Flamengo, fora de casa, pela 32ª rodada, e depois o clássico com o Cruzeiro, na Arena MRV, pela rodada seguinte.

continua após a publicidade

Ao todo, serão oito partidas em outubro, sendo seis pelo Brasileirão e duas pela semifinal da Copa Sul-Americana. A sequência coloca o Atlético diante de um período importante para definir os rumos da temporada.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Agenda do Atlético em outubro

  1. 03/10 — 18h30 — Atlético x Red Bull Bragantino — 21ª rodada do Brasileirão
  2. 08/10 — 20h — Athletico-PR x Atlético — 29ª rodada do Brasileirão
  3. 11/10 — 16h — Atlético x Santos — 30ª rodada do Brasileirão
  4. 14/10 — 19h — Atlético x Montevideo City Torque — ida da semifinal da Copa Sul-Americana
  5. 17/10 — 18h30 — Atlético x Coritiba — 31ª rodada do Brasileirão
  6. 21/10 — 19h — Montevideo City Torque x Atlético — volta da semifinal da Copa Sul-Americana
  7. 26/10 — 20h — Flamengo x Atlético — 32ª rodada do Brasileirão
  8. 29/10 — 19h30 — Atlético x Cruzeiro — 33ª rodada do Brasileirão
Atletas celebrando gol do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atletas celebrando gol do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Pascini pela seleção (reprodução instagram jogador)

Atlético Mineiro

Com 13 convocados para seleções de base, Atlético evidencia estratégia e projeto de formação

Há 12 horas
Delfim Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético: Gabriel Delfim revela referência nos pênaltis e fala em sonho de Seleção Brasileira

Há 15 horas
Reinier cidade do galo (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Atlético Mineiro

Reinier celebra virada de chave no Atlético e revela: 'Encontrei minha felicidade'

Há 16 horas
Treino aberto Cidade do Galo (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Atlético Mineiro

Treino aberto do Atlético: veja o que chamou atenção na Cidade do Galo

Há 17 horas
Cuello em Galo x Grêmio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Cuello relembra viradas históricas e se declara ao Atlético: 'Orgulho'

Há 1 dia
Camisas de Atlético, Cruzeiro e América (reprodução times)

Fora de Campo

Governo de Minas destina R$ 32 milhões a Atlético, Cruzeiro e América após proibição das bets

Há 1 dia
Mais LANCE!
Torcida do Atlético na Arena MRV (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Ingressos de Atlético-MG x Montevideo City estão à venda: veja preços e onde comprar

Camila entre duas jogadoras do Corinthians disputando a bola

CBF detalha tabela das quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Camisa do Atlético pro clássico contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Perda da H2bet pode superar valor de trio mais caro do Atlético

Gustavo Scarpa Indicação literária de Gustavo Scarpa (Foto: Pedro Souza / Atlético - Arte: Lance!)

Gustavo Scarpa e a paixão pelos livros: veja as indicações literárias do jogador

Borbas e Reinier (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Dupla é liberada pelo DM e volta a ficar à disposição no Atlético

Fred em treino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético intensifica treinos de olho em jogo atrasado do Brasileirão: veja a programação

Troféu da Copa do Brasil é exibido no Nubank Parque antes de Palmeiras x Santos

CBF define datas e horários das semifinais da Copa do Brasil

Cassierra pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Após fim do jejum, Cassierra busca volta por cima no Atlético

Atlético Copa Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético pode embolsar bolada com títulos nas Copas: veja os valores

Marcos Lamacchia, candidato a novo investidor da SAF do Vasco, antes da partida contra o Cruzeiro, em São Januário

Lamacchia no Vasco: veja os aportes iniciais de outras SAFs

Bidon e Arrascaeta durante partida

Fim das bets: veja o peso dos patrocínios nas folhas salariais dos clubes

camisa Galeitura (reprodução Galeitura)

Galeitura: conheça o movimento da torcida do Atlético pelo incentivo à leitura

Destaque do Flamengo em 2026, Samuel Lino ganha chance no ciclo de renovação da Seleção Brasileira

Flamengo, Palmeiras, Corinthians? Colunistas do Lance! avaliam quem fica no prejuízo na Data Fifa