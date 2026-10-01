Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (01/10/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quinta-feira (1º) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pela Liga das Nações e pela Champions League Feminina. O dia também terá jogos pela Série B do Brasileirão, pela Copa Argentina e pela MLS.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 1º de outubro de 2026):
Liga das Nações D
13h – Azerbaijão x Liechtenstein – ESPN 2 e Disney+
15h45 – Malta x Gibraltar – Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Champions League Feminina
13h45 – Austria Vienna (F) x Inter de Milão (F) – ESPN 4 e Disney+
13h45 – Koge (F) x Servette (F) – Disney+
16h – Manchester City (F) x Real Madrid (F) – ESPN 4 e Disney+
16h – PSG (F) x OH Leuven (F) – Disney+
Liga das Nações A
15h45 – Dinamarca x Portugal – Sportv
15h45 – País de Gales x Noruega – ESPN 2 e Disney+
15h45 – Alemanha x Sérvia – Sportv 3 e YouTube
15h45 – Grécia x Holanda – ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Sportv
Liga das Nações B
15h45 – Irlanda x Áustria – Disney+
15h45 – Israel x Kosovo – Disney+
Campeonato Brasileiro – Série B
20h30 – Athletic Club-MG x Sport – Disney+
21h – Novorizontino x Goiás – XSports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+
Copa Argentina
21h15 – Platense x Estudiantes – XSports (YouTube)
MLS
22h30 – Seattle Sounders x Sporting Kansas City – Apple TV
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Onde Assistir
Dinamarca x Portugal: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
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Grécia x Holanda: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
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Fortaleza x Náutico: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
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Juventude x Operário-PR: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
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Londrina-PR x Criciúma: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
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São Bernardo x CRB-AL: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
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