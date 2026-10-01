A quinta-feira (1º) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pela Liga das Nações e pela Champions League Feminina. O dia também terá jogos pela Série B do Brasileirão, pela Copa Argentina e pela MLS.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 1º de outubro de 2026):

Liga das Nações D

13h – Azerbaijão x Liechtenstein – ESPN 2 e Disney+

15h45 – Malta x Gibraltar – Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Champions League Feminina

13h45 – Austria Vienna (F) x Inter de Milão (F) – ESPN 4 e Disney+

13h45 – Koge (F) x Servette (F) – Disney+

16h – Manchester City (F) x Real Madrid (F) – ESPN 4 e Disney+

16h – PSG (F) x OH Leuven (F) – Disney+

Liga das Nações A

15h45 – Dinamarca x Portugal – Sportv

15h45 – País de Gales x Noruega – ESPN 2 e Disney+

15h45 – Alemanha x Sérvia – Sportv 3 e YouTube

15h45 – Grécia x Holanda – ESPN e Disney+

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➡️ Clique para assistir no Sportv

Cristiano Ronaldo no aquecimento para Portugal x País de Gales (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Liga das Nações B

15h45 – Irlanda x Áustria – Disney+

15h45 – Israel x Kosovo – Disney+

Campeonato Brasileiro – Série B

20h30 – Athletic Club-MG x Sport – Disney+

21h – Novorizontino x Goiás – XSports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+

Copa Argentina

21h15 – Platense x Estudiantes – XSports (YouTube)

MLS

22h30 – Seattle Sounders x Sporting Kansas City – Apple TV

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