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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (01/10/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 06:00
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Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal
Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal (Foto: Johan NILSSON / various sources / AFP)

A quinta-feira (1º) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pela Liga das Nações e pela Champions League Feminina. O dia também terá jogos pela Série B do Brasileirão, pela Copa Argentina e pela MLS.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 1º de outubro de 2026):

Liga das Nações D

13h – Azerbaijão x Liechtenstein – ESPN 2 e Disney+
15h45 – Malta x Gibraltar – Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Champions League Feminina

13h45 – Austria Vienna (F) x Inter de Milão (F) – ESPN 4 e Disney+
13h45 – Koge (F) x Servette (F) – Disney+
16h – Manchester City (F) x Real Madrid (F) – ESPN 4 e Disney+
16h – PSG (F) x OH Leuven (F) – Disney+

Liga das Nações A

15h45 – Dinamarca x Portugal – Sportv
15h45 – País de Gales x Noruega – ESPN 2 e Disney+
15h45 – Alemanha x Sérvia – Sportv 3 e YouTube
15h45 – Grécia x Holanda – ESPN e Disney+

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➡️ Clique para assistir no Sportv

Cristiano Ronaldo no aquecimento para Portugal x País de Gales
Cristiano Ronaldo no aquecimento para Portugal x País de Gales (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Liga das Nações B

15h45 – Irlanda x Áustria – Disney+
15h45 – Israel x Kosovo – Disney+

Campeonato Brasileiro – Série B

20h30 – Athletic Club-MG x Sport – Disney+
21h – Novorizontino x Goiás – XSports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+

Copa Argentina

21h15 – Platense x Estudiantes – XSports (YouTube)

MLS

22h30 – Seattle Sounders x Sporting Kansas City – Apple TV

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