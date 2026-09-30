Saúl, do Flamengo, conhece a Rocinha durante a Data Fifa

O meio-campista Saúl, do Flamengo, aproveitou a Data Fifa para conhecer um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira (30), o espanhol visitou a Rocinha, na Zona Sul da cidade, e passou por diferentes locais da comunidade.

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Meio-campista espanhol aproveitou período sem jogos pelo clube para conhecer pontos da comunidade e se aproximar ainda mais da cultura carioca

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Durante o passeio, Saúl conheceu a Laje Porta do Céu, ponto conhecido pela vista privilegiada do Rio de Janeiro. O jogador também esteve no Garden Brasa Rocinha, restaurante localizado na comunidade, e visitou o campo da Vila Verde.

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Saúl, do Flamengo, durante visita ao Garden Brasa, na Rocinha (Foto: Igor Germano/Reprodução)

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Além dos pontos turísticos, o jogador do Flamengo também passou pela Associação de Moradores da Rocinha, onde teve contato com moradores e conheceu um pouco mais da rotina e da cultura local.

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Por que Saúl estava de folga?

A visita de Saúl à Rocinha aconteceu durante o período de pausa no calendário do Flamengo por conta da Data Fifa. O elenco rubro-negro vinha realizando atividades normalmente no Ninho do Urubu, mas teve alguns dias de descanso antes da retomada dos treinamentos.

Veja o que Saúl falou:

O Flamengo voltou aos trabalhos nesta quarta-feira (30), justamente quando Saúl aproveitou o dia para conhecer a comunidade. O último treinamento da equipe havia acontecido na sexta-feira (25). Antes disso, o elenco vinha trabalhando no CT desde o início da semana.

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A equipe comandada por Leonardo Jardim entrou em campo pela última vez no dia 20 de setembro, quando venceu o Bragantino por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, o Rubro-Negro não teve compromissos oficiais devido à pausa para os jogos das seleções.

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O período sem jogos acontece em um momento positivo para o Flamengo. A equipe está há sete partidas sem perder, com seis vitórias no período, e ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro tem três pontos de vantagem sobre o Palmeiras na tabela.

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Além do Brasileirão, o Flamengo também está classificado para as semifinais da Libertadores. O adversário na próxima fase será o Estudiantes. Com a melhor campanha na fase de grupos, o Rubro-Negro joga a ida na Argentina e decide a vaga para a final no Maracanã.

Leonardo Jardim durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Quando é o próximo jogo do Flamengo?

O próximo compromisso do Flamengo será no dia 8 de outubro, fora de casa, contra o Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, Leonardo Jardim terá nove dias para trabalhar a equipe antes do retorno aos gramados.

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Na rodada seguinte, o Rubro-Negro encara o Fluminense, no dia 11 de outubro, domingo, pela 30ª rodada do Brasileirão.

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