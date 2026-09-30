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Flamengo x Fluminense: CBF define árbitro para o clássico do Brasileirão

Rafael Rodrigo Klein será o responsável pelo Fla-Flu marcado para 11 de outubro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
30/09/2026 18:46
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Tricolor entra em campo buscando manter a invencibilidade em clássicos (Foto: Reprodução/Flamengo)
Flamengo e Fluminense no Brasileirão (Foto: Reprodução/Flamengo)

A CBF definiu Rafael Rodrigo Klein como árbitro de Flamengo x Fluminense, marcado para o dia 11 de outubro, às 17h30, no Maracanã. O clássico será válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Gaúcho de Porto Alegre, Klein tem 36 anos e integra o quadro internacional de arbitragem. O árbitro vem sendo escalado para partidas de destaque das principais competições nacionais nesta temporada.

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A Confederação divulgou, até o momento, apenas o nome do responsável pelo apito em Flamengo x Fluminense. A escala completa, com assistentes, quarto árbitro e equipe do VAR, será anunciada posteriormente.

Entre os jogos comandados por Klein em 2026 está a Supercopa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, disputada em fevereiro, no Mané Garrincha. Na ocasião, a equipe paulista venceu por 2 a 0.

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Flamengo x Fluminense acontece em meio a sequência decisiva

O clássico será disputado em um período importante da temporada para os dois clubes. Flamengo e Fluminense também estarão envolvidos nas semifinais da Libertadores poucos dias depois do confronto pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrentará o Palmeiras, no Maracanã, e o Rubro-Negro viaja para Buenos Aires para encarar o Estudiantes.

Antes do Fla-Flu, o Fluminense recebe o Coritiba no dia 8 de outubro, e o Flamengo enfrenta o Santos pelo Brasileirão na retomada após a Data Fifa.

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O clássico terá mando rubro-negro, e a comercialização de ingressos já está aberta para as duas torcidas.

Rafael Klein vai apitar Flamengo x Fluminense
O gaúcho Rafael Klein vai apitar Flamengo x Fluminense (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

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